賴良洲「送蘋果」獲判無罪確定 仍丟了宜蘭縣議員寶座

宜蘭縣前議員賴良洲。圖／取自宜蘭縣議會議員專屬網站 國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部前主委賴良洲參加2018年宜蘭縣議員選舉，被控購買16盒市價240元的蘋果禮盒給3名選民換取支持，一審依公職人員選舉罷免法判他3年徒刑，但高等法院二審改判無罪，被最高法院撤銷發回，高院更一審仍判賴無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。

賴良洲被同選區候選人、檢方提當選無效訴訟，高院民事庭判他當選無效確定，遺缺由「落選頭」林金龍遞補。當時刑、民事判決迥異引發爭議，但刑事、民事判決互不相拘束並非罕見。

賴良洲2018年9月11日前往吳姓、張姓婦人和陳姓男子住處送水果禮盒，證人說賴從事殯葬業，「有送禮習慣」。一審批評賴賄選敗壞選風、侵蝕民主政治，但高院二審認為，如果賴良洲有意賄選，何不選擇在投票日前幾日再秘密發現金，反在投票日前兩個多月公開送240元蘋果禮盒？以現今民眾的生活經濟水準，240元的蘋果禮盒是否達到行賄的相當對價關係、影響投票意志，很有問題。

高院二審認為，從賴良洲當天的整體行為來看，送禮的對象確實包括協助他處理殯葬事宜的友人，難以推論賴行賄，也證明他往年中秋有送禮的習慣，改判賴無罪。最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審仍認為罪證不足，判賴無罪，案件上訴，最高法院認為原審認事用法無違誤，駁回上訴，賴良洲無罪確定。