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財務糾紛縱火燒小三致毀容賠800萬 狠男還要給付補償金139萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

桃園市民曾姓男子4年前與小三羅女因財務糾紛起衝突，潑汽油縱火，把羅女燒成火球，致羅雙耳被燒爛壞死、手指頭截肢、嘴巴萎縮、鼻子堵塞，臉部被毀容，高院更一審以他與被害人800萬和解，依殺人未遂罪判刑9年。羅女向桃園地檢署請求犯罪被害補償金，桃檢給付139萬餘元，桃檢請求償還犯罪被害補償金，台中地院判決曾男給付桃檢139萬餘元。可上訴二審。

曾男辯稱他已與羅女達成和解，並賠償損害，桃園地檢署自不得再予求償。法官以桃園地檢署於2019年2月27日支付犯罪被害補償金新台幣139萬3355元給羅女，即依法取得羅女對於曾男的求償權，不因事後曾男與羅女達成和解而喪失，因此判決曾給付桃園地檢署139萬餘元。

刑事判決指出，曾男與羅女曾同居，2017年10月10日下午，兩人在桃園市住處為了錢而大吵，大溪區的房屋外面再度為了錢吵架，曾男暴怒下，抄起手邊的汽油桶嗆聲「乾脆把你潑死，錢就不用還」，拉扯間，朝她潑汽油，並引燃枯葉樹枝丟到她身上，羅女瞬間燒成火球。

被害人羅女雙耳被燒爛壞死、手指頭截肢、嘴巴萎縮、鼻子堵塞，全身7成燒燙傷，面部毀容身軀變形。曾男否認行兇，辯稱當天早上有牌客到他的鐵皮屋賭博，負責收錢的羅女始終聯絡不上，兩人才會吵架，曾強調，若非羅女自淋汽油，「耳朵會燒的那麼嚴嗎？」，一二審認曾男狡辯，殺人未遂罪各判刑12年。

高院更一審時，曾男否認潑灑汽油和縱火，合議庭不採信，認定曾男縱火後逃亡無蹤，岡顧人性，造成羅女須承受身心等方面難以忍受的煎熬，手段殘忍，但法官考量曾賠償羅女800萬元，而羅女表示原諒曾，遂從輕改判9年徒刑。

桃園市民曾姓男子4年前與小三羅女因財務糾紛起衝突，潑汽油縱火，把羅女燒成火球，致羅女雙耳被燒爛壞死、手指頭截肢、嘴巴萎縮、鼻子堵塞。羅女請求犯罪被害補償金獲139萬餘元，桃檢請求償還犯罪被害補償金，台中地院判決曾男給付桃檢139萬餘元。圖／本報資料照
桃園市民曾姓男子4年前與小三羅女因財務糾紛起衝突，潑汽油縱火，把羅女燒成火球，致羅女雙耳被燒爛壞死、手指頭截肢、嘴巴萎縮、鼻子堵塞。羅女請求犯罪被害補償金獲139萬餘元，桃檢請求償還犯罪被害補償金，台中地院判決曾男給付桃檢139萬餘元。圖／本報資料照

補償金 縱火 殺人

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