臺安醫院院長涉詐特殊健檢補助款122萬元 清晨80萬交保
臺安醫院院長黃暉庭涉嫌與合作的臺安診所、臺安101診所，向勞保局詐領「勞工保險預防職業病健檢費補助款」初估約122萬元，台北地檢署昨約談黃男等7人，經漏夜偵訊後，今清晨依涉犯刑法偽造文書及詐欺等罪命黃男80萬元交保候傳。
同案被告張嘉驊交保20萬元、游珮瑜交保40萬元、孟令妤交保60萬元。至於范光偉昨未到案。
檢調獲報，黃暉庭於2011年起指示營運中心主任孟令妤陸續將該院「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包給紘瑞及紘昇公司，並分別簽訂合作合約書，由該兩公司實際負責人游珮瑜及紘瑞監察人張嘉驊，全權負責處理該兩類健檢業務。
不過，臺安診所、臺安101診所僅經勞動部認可為辦理勞工一般體格及健康檢查醫療機構，依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」特殊體檢項目。
豈料，2013年至2018年間，黃男與張嘉驊、游珮瑜、許澤云，涉以臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至臺安診所實施巡迴體檢補檢及「檢查類別02（噪音85分貝以上作業）」等特殊體檢。
許澤云、游珮瑜夫妻於2017年間設立臺安101診所，並於隔年間與臺安醫院簽訂合作意向書，約定以臺安101診所為合作地點服務臺安醫院的巡迴健檢客戶。黃男指派范光偉擔任負責醫師，此處作為健檢業務補檢場地。
黃男等人在2019年1月至3月安排多家企業，改至臺安101診所實施「勞工保險預防職業病健檢」，其中以執行「噪音作業檢查類別02」特殊體檢案為最大宗。接著，讓張嘉驊任意登入臺安醫院HCD平臺，上傳特殊體檢暨其相關資料、計費項目。
最後，以臺安醫院名義向職安署及勞保局詐領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，款項由衛福部健保局核撥給院方，再繳納至臺安醫院「巡迴健檢專戶」，並依照合作契約書所訂服務費計算方式按比例分配匯入紘瑞指定帳戶，由眾人平分。
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