臺安醫院院長涉詐特殊健檢補助款122萬元 清晨80萬交保

臺安醫院院長黃暉庭。記者賴佩璇／攝影 臺安醫院院長黃暉庭涉嫌與合作的臺安診所、臺安101診所，向勞保局詐領「勞工保險預防職業病健檢費補助款」初估約122萬元，台北地檢署昨約談黃男等7人，經漏夜偵訊後，今清晨依涉犯刑法偽造文書及詐欺等罪命黃男80萬元交保候傳。

同案被告張嘉驊交保20萬元、游珮瑜交保40萬元、孟令妤交保60萬元。至於范光偉昨未到案。

檢調獲報，黃暉庭於2011年起指示營運中心主任孟令妤陸續將該院「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包給紘瑞及紘昇公司，並分別簽訂合作合約書，由該兩公司實際負責人游珮瑜及紘瑞監察人張嘉驊，全權負責處理該兩類健檢業務。

不過，臺安診所、臺安101診所僅經勞動部認可為辦理勞工一般體格及健康檢查醫療機構，依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」特殊體檢項目。

豈料，2013年至2018年間，黃男與張嘉驊、游珮瑜、許澤云，涉以臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至臺安診所實施巡迴體檢補檢及「檢查類別02（噪音85分貝以上作業）」等特殊體檢。

許澤云、游珮瑜夫妻於2017年間設立臺安101診所，並於隔年間與臺安醫院簽訂合作意向書，約定以臺安101診所為合作地點服務臺安醫院的巡迴健檢客戶。黃男指派范光偉擔任負責醫師，此處作為健檢業務補檢場地。

黃男等人在2019年1月至3月安排多家企業，改至臺安101診所實施「勞工保險預防職業病健檢」，其中以執行「噪音作業檢查類別02」特殊體檢案為最大宗。接著，讓張嘉驊任意登入臺安醫院HCD平臺，上傳特殊體檢暨其相關資料、計費項目。