交易失敗先致電沒刷晶片卡？ 法官戳破「世界首例」謊

周姓夫妻向8家銀行申訴信用卡遭盜刷，要求免付帳款，檢方指晶片信用卡無法偽造，且兩人沒立即交出問題卡片，依詐欺取財罪起訴；台北地院認為偽造技術可能存在，判無罪。檢方上訴，高等法院揪出周沒接到遠東商銀刷卡通知卻打電話稱被盜刷，且VISA、萬事達卡都說晶片卡難以複製，改判周1年、周妻7月徒刑，得易科罰金。

高院認為，晶片信用卡交易與傳統側錄磁條内的固定性資料去產製另一張磁條偽卡的方式截然不同，晶片卡無法被複製或偽造、盜拷成另一張晶片偽卡。

2018年1月25日，周姓男子的渣打銀行信用卡刷了34萬餘元，不過交易失敗；1分鐘後，他的聯邦銀行晶片信用卡在香港中環刷了同樣的金額買腕表。3天內，周的7張信用卡在香港有20筆交易紀錄，商家包括藥、妝店，其中3筆成功，刷了58萬多元。翌月3日晚間，周妻的中國信託、聯邦銀行信用卡則在深圳、珠海的金飾店與化妝品店刷了7筆，但只有2筆、總額43萬餘元刷成。

夫妻向交易成功的銀行爭執帳款，銀行質疑「卡片都在身上怎會遭盜刷？」，要求將信用卡繳回，但周表示身在廈門，周妻則說「在台南」，沒馬上交卡。監視器錄得的消費者影像明顯不是周姓夫妻，檢方認為他們將卡片交給共犯使用，依詐欺取財罪起訴。VISA、萬事達卡雖表明晶片卡無法複製，但北院認為信用卡公司客觀上不能即時且完全掌握偽造、複製晶片的情況，判無罪。

檢方上訴，高等法院再次函詢VISA、萬事達卡了解技術。Visa表示，晶片卡所有安全控管機制及防偽設計皆依詢國際EMV規格製作，每筆晶片卡交易都會以交易當時的時間、金額、交易幣別、隨機亂數等諸多變動資料為因子，再加發卡行以TripleDes加密的金鑰並經過EMV特殊公式演算後，才能產製一組交易驗證值（ARQC），該組ARQC會在交易授權時同步傳送至發卡機構進行反向解碼驗算，並確認無誤後才會核准交易。

VISA表示，因歹徒無法取得金鑰，所製晶片偽卡在交易時將無法產生正確的ARQC，即便歹徒側錄真卡所產生的ARQC嘗試複製到偽卡上，惟ARQC有變動性，側錄得來的ARQC在偽卡進行交易時已無效。EMV晶片卡的每個晶片都要通過EMVCo晶片安全性認證程序，晶片必須先經EMVCo批准，才得將其嵌入到EMV晶片卡中，而EMV晶片卡都有一安全記憶區，此記憶區只允許資料寫入，不能從外界讀取內部的資料，設計目的就是在阻斷資料被盜錄的可能。

高院認為周姓夫妻交易成功的卡片，都經發卡銀行與唯一可產生有效對應交易金鑰密文的真實原始信用卡晶片驗證後，確認交易的信用卡為真實卡而授權完成交易。

高院法官抽絲剝繭，發現周姓男子在2018年1月27日晚上6點38分刷了遠東商銀的信用卡，但交易失敗。遠東商銀未發送消費簡訊通知，但周卻在7時11分主動打電話給客服「否認刷卡」，高院認為這足證明周知道信用卡遭使用，否則豈會馬上自行致電。