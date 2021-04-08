「0508公告」打壓工會屬不當勞動行為 長榮航空獲敗訴
長榮航空空服員因勞資爭議在2019年間發動投票罷工，資方卻決定若導致獲利大幅下降虧損，將暫停年終獎金與調薪，經勞動部確認僅此項構成不當勞動行為。桃園市空服員職業工會及長榮航空均不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，今均判敗訴，可上訴。
勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決，長榮航空在長榮航空服員罷工前在公司內部發布「0508公告」，構成工會法第35條不當勞動行為；另外資方在罷工投票期間，於投票口設錄影機全程錄影，也構成工會法不當勞動行為。
「0508公告」指空服員罷工前，資方內部公告，「若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。」
空服員工會針對否准申請部分，及長榮航空則針對構成不當勞動行為部分，分別提起行政訴訟，經法院合併審理及判決。合議庭審理後，認為園處分合法，今一併駁回原告之訴，可上訴。
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