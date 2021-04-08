蘇啟誠輕生 謝長廷律師指歐鴻鍊以毀損名譽為唯一目的

外交部前部長歐鴻鍊前年上廣播節目，稱駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長）」，網友在節目網頁下方留下「惡劣的謝代表」等評論，謝提損害賠償訴訟，求償80萬元。新北地院認為歐未盡查證義務，判賠30萬元；雙方上訴，高等法院今開庭，謝長廷仍未出庭，委任律師批歐「以毀損名譽為唯一目的」。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台籍旅客滯留關西國際機場，引發網友議論，矛頭原本對準謝長廷，但後來網軍帶風向，大阪辦事處成為眾矢之的，蘇啟誠在9月14日自縊。

2019年1月24日，歐鴻鍊上廣播節目時，說出「後來這個謝長廷啊，大概因為人家這個指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他為了卸罪、脫罪，他就說，阿，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。對一個往生的人，這樣子的羞辱，還有在生的家人，也是一個重大的羞辱啊」。

謝長廷認為歐鴻鍊說的不是事實，他卻遭網友指責「謝長廷早就該下台可是真不要臉還在當官真可恥」、「天理昭昭！謝長廷等著吧」、「這段時間以來只看到謝x 廷的傲慢，蘇處長的境遇讓人真的不捨」，認為名譽權嚴重受損。

一審時，謝的律師強調謝從未說過「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，指歐未善盡查證義務，求償80萬元；歐的律師則表示言論自由受憲法保障，且蘇妻確實聽外交部人士提過此事，主張謝是政府高級官員，早已習慣外界的評價言論，80萬元賠償金過高。

新北地院調查蘇妻的親筆信，內容稱「確有聽聞外交部人士告知謝長廷在內部聲稱先生患有憂鬱症一事，造成我與家人非常憤怒」，信中還寫到「為此，同年10月中在部內相關人士陪同下，與吳釗燮部長於官邸面談時，即曾懇請其管好謝長廷嘴巴不要再傷害家屬」，認為蘇妻確實聽聞相關傳言。

不過，法院認為「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」雖屬可受公評之事，但「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」涉及陳述事實，蘇妻是聽他人轉述，並非親耳聽聞謝長廷在外交部發表言論，而歐鴻鍊曾在外交部任職多年，依經歷應可透過相關人士或管道查證言論真實性，他未做任何詢問或查詢，未盡相關查證義務。

歐鴻鍊和謝長廷皆上訴，高等法院今續行準備程序。謝長廷律師指歐鴻鍊單純以毀損名譽為唯一目的，不僅具真實惡意，且從近兩年來的最高法院判決來看，都是採「合理審查原則」。