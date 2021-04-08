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王焜玄賄選案二審判5年緩刑 法界憂打擊檢警調士氣

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣前議員王焜玄被控賄選案，一審判刑4年、褫奪公權6年，台南高分院合議庭改判2年、褫奪公權5年、緩刑5年，繳納公庫150萬元；法界直言對其他被判刑人不公平，當初起訴王的嘉義地檢署檢察官張建強說，得知二審判決「嚇一跳」，研判二審檢察官應會上訴，他也會提出意見看法。

張建強表示，尚未看到這案子判決內容，不方便提太多看法，研判王認罪，二審才做這麼大改判，但本案改判緩刑5年，落差很大，尤其當初面對選舉偵辦王的賄選案，承辦人員受到很大壓力，二審判決可能打擊士氣，尤其是當初認真、積極偵辦賄選案的檢警調人員。

「判緩刑對其他被關、被起訴議員公平嗎？」法界人士直言，政府當時雷厲風行選舉查賄，嘉義縣市有多名參選人、議員涉賄被起訴，其中嘉義市前副議長郭明賓因賄選案，認罪後被判刑2年、褫奪公權7年定讞，去年已入監服刑。

他說，嘉義市西區前議員廖天隆，當時也被指控賄選，被查獲透過他人買票，廖坦承犯行後，原承辦此案檢察官認為廖態度良好應予減刑，但承辦檢察官離職後，接任公訴檢察官卻認為，賄選不應給予減刑，廖不滿檢方起訴他，最後以死明志，對照王焜玄二審改判緩刑，其中的差距真的太大了，真的會讓人質疑司法。

另一法界人士更直言，王焜玄二審認罪當然可以降低刑度，若從4年改判2年，甚至再少一點，相信多數人都勉強可接受，但改判5年緩刑，這會讓未來辦賄選案者「沒力」， 這麼認真抓賄選值得嗎？

賄選 嘉義 檢察官

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