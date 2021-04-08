聽新聞
test
0:00 / 0:00
營造商挨罵「被設局」怒提告 宣明智出庭反批對號入座
聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的宣捷生技公司，因片面和華盛營建公司終止合作，被法院盤賠2.55億元；宣明智接受媒體訪問稱兒子「被設局、被利用、被脅迫」，華盛營建不滿提民事訴訟，要求宣明智賠償1元，並登報道歉。台北地方法院今首開庭，宣明智指出，個人事小，公義最重，請大眾支持揭弊，若能積極揭弊，或許可以阻止太魯閣號的意外。
宣明智今受訪指出，個人事小，公義最重，他藉這機會再度呼籲，保護、獎勵揭弊，是當下對付「設局、利誘、脅迫」不肖者，最有效的高明手法，請大家多多支持，他明天上午9點半會在向陽基金會對外說明。
他說，以花蓮太魯閣號意外來說，如果當時有人很熱心揭弊，舉出工程行的弊端，也不用等到事後良心不安才提出來，或許就可以避免掉很大的災難。
宣捷生技2016年和華盛營建簽約合作投標新竹都更案，但簽約前宣捷突然宣布終止合作，導致被取消最優申請人資格，華盛營建損失繳交的保證金，因此提告求償，法院判宣捷應賠償2.55億元。
宣明智被媒體問及看法，他替兒子的公司抱不平，認為兒子是「被設局、被利用、被脅迫」；華盛營建認為，宣明智的說法已損害公司名譽權，提告求償1元，並要求宣明智登報道歉。
台北地院今開庭，宣明智指出，他只是急公好義、勇於揭弊，更質問對方律師「我到底穩害什麼名譽」，指華盛營建對號入座，認為對方提告浪費司法資源；華盛委任律師說，媒體報導已明確點出公司名稱，並向法院聲請調查當時媒體報導的影片檔，若媒體不提供，則會考慮將媒體列入被告名單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言