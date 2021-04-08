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檢審委員推12人選檢察長 「百官行述」承辦人也入圍
全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，全國有37名檢察官自薦或被推薦為候選人；民選委員今天召開會前會挑出12入，入圍者包括主查檢調官箴「百官行述」案的法務部參事洪培根。法務部近年檢察長派任朝「年輕化」、「女性」舉才，但此次民選委員推薦女性卻只有一人。
民選檢審委員將於明天檢審會中向全體委員正式推薦洪培根等12人，一周後，再由法務部長於本月16日圈選出其中6人。
獲推薦者，包括司法官學院26期的台中高分檢主任檢察官張宏謀，27期的法務部參事洪培根，27期的台高檢主任檢察官姜貴昌、32期的保護司副司長林嚞慧、34期的台中高分檢檢察官蔡宗熙、34期的台中高分檢檢察官謝名冠。
還有35期的台南高分檢檢察官鍾和憲、36期的法務部參事張春暉、36期的台高檢檢察官戴文亮、36期的台高檢檢察官蘇佩鈺、37期的廉政署主任秘書馮成，以及37期的台中高分檢檢察官黃智勇。
入圍12人中，張宏謀、洪培根、姜貴昌3人曾擔任檢察長，此次若再獲派任，將是「第二輪」當檢察長。
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