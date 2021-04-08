快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢審委員推12人選檢察長 「百官行述」承辦人也入圍

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，全國有37名檢察官自薦或被推薦為候選人；民選委員今天召開會前會挑出12入，入圍者包括主查檢調官箴「百官行述」案的法務部參事洪培根。法務部近年檢察長派任朝「年輕化」、「女性」舉才，但此次民選委員推薦女性卻只有一人。

民選檢審委員將於明天檢審會中向全體委員正式推薦洪培根等12人，一周後，再由法務部長於本月16日圈選出其中6人。

獲推薦者，包括司法官學院26期的台中高分檢主任檢察官張宏謀，27期的法務部參事洪培根，27期的台高檢主任檢察官姜貴昌、32期的保護司副司長林嚞慧、34期的台中高分檢檢察官蔡宗熙、34期的台中高分檢檢察官謝名冠。

還有35期的台南高分檢檢察官鍾和憲、36期的法務部參事張春暉、36期的台高檢檢察官戴文亮、36期的台高檢檢察官蘇佩鈺、37期的廉政署主任秘書馮成，以及37期的台中高分檢檢察官黃智勇。

入圍12人中，張宏謀、洪培根、姜貴昌3人曾擔任檢察長，此次若再獲派任，將是「第二輪」當檢察長。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 司法

延伸閱讀

浩室設計the time 1960入圍2021德國iF設計大獎！

太魯閣號車事檢察長俞秀端帶隊辦案 蔡清祥：最好典範

中職／悍將已找到新洋砲？球團證實：待文件完成將公布

DNA確認太魯閣號撞車第49位罹難者是網紅「韓德凱文森」吳享宸

相關新聞

臺安醫院涉詐遭查 健保署：近兩年都有違規紀錄

臺安醫院因被控透過信義101診所（原名「臺安101診所」）詐領特殊健檢費用補助款122萬元，今台北地檢署檢察官指揮調查局...

屏東縣議員潘淑真棄保潛逃 檢方發布通緝

民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉及賄選被判刑2年6個月確定，屏東地檢署通知2月8日入獄服刑，但潘淑真棄保潛逃，屏東地檢署今天...

中山分局貪瀆案酒店業者認罪 每月支付賄款

中山分局員警涉貪汙遭起訴，台北地院今下午開庭，行賄的「嘉儷寶」酒店集團業者曾小琪全部認罪，但辯稱從未接觸員警，只有按月交...

營造商挨罵「被設局」怒提告 宣明智出庭反批對號入座

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的宣捷生技公司，因片面和華盛營建公司終止合作，被法院盤賠2.55億元；宣明智接受媒體訪問...

誆稱投資境外黃金原礦吸金逾10億 業務劉彥妤等交保

馬斯客外貿投資公司負責人曾永傑等人，被控以黃金等高價物品對外招攬投資，並宣稱可在柬埔寨買到黃金原礦成本價，賺取高額價差，...

檢審委員推12人選檢察長 「百官行述」承辦人也入圍

全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，全國有37名檢察官自薦或被推薦為候選人；民選委員今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。