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6缺額檢察長 檢審會票選委員公告12人入圍

中央社 / 台北8日電

因應檢察長人事異動，檢審會明天將提供候選名單供法務部長圈選。檢審會票選委員今天自37位有意願遴任檢察長的候選人中，經多輪討論及表決後，推薦12名入圍人選。

12人分為台中高分檢主任檢察官張宏謀（司法官訓練所26期結業）、法務部參事洪培根（27期）、台灣高檢署主任檢察官姜貴昌（27期）、法務部保護司副司長林嚞慧（32期）、台中高分檢檢察官蔡宗熙 （34期）、台中高分檢檢察官謝名冠（34期）、台南高分檢檢察官鍾和憲 （35期）、法務部參事張春暉（36期）、台灣高檢署檢察官戴文亮（36期）、台灣高檢署檢察官蘇佩鈺（36期）、法務部廉政署主任秘書馮成（37期）、台中高分檢檢察官黃智勇（37期）。

法務部日前公布今年將有6名檢察長缺額，檢察官人事審議委員會將於9日開會，由檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍即12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選，預計16日公布名單。

由於台灣高等檢察署高雄檢察分署及台北、新北、苗栗地方檢察署，共4名檢察長職期將於5月6日屆滿6年，法務部已展開檢察首長人事異動作業。換言之，將有2名現任檢察長在6年職期未滿前被調任。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生委員組成。

檢察官 法務部 新北

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