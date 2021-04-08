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中信國寶案無罪仍要延長限制出境？辜仲諒今赴高院出庭
中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信資產3億美金、約近百億台幣，違反金控法、證交法等罪，台北地院一審判辜無罪；同案被告國寶集團總裁朱國榮因內線交易、炒作龍邦股票案，被判12年4月徒刑，案件上訴高院審理中；因辜仲諒、朱國榮等人限制出境、出海期限將屆滿，高院今開訊問庭。
辜仲諒委任律師指出，辜一審獲判無罪，針對是否延長限制出境、出海，去年8月也已向高院表示尊重法院裁決；然而，因辜仲諒身為中華民國棒球協會理事長，若有因公務需出境，會在另外具狀聲請暫時解除處分。朱國榮委任律師也簡單表示，尊重法院決定；法官庭末稍加解釋發還扣押物、函詢資料的進度後，諭知全案候核辦，待合議庭評議後再裁定是否延長限制出境、出海。
辜仲諒庭後面對媒體詢問近期是否有赴日本的計畫；他簡單回應，要等中華隊取得六搶一奧運資格賽的門票再來談，現今還要看其他國家是否能來台灣參賽。
辜仲諒被控以旗下資產公司投資不良債權，利用前妹婿陳俊哲等擔任相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占3億美元；台北地院一審認為證據不足，前年8月23日判辜無罪，案件上訴至高院審理中。
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