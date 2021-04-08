稽查前向按摩店通風報信、違建不拆 基市府2員貪汙起訴

基隆地檢署偵辦市政府都發處拆除組張姓組長，及產發處張姓約雇人員涉貪案，偵查4個多月，兩人分別涉嫌在聯合稽查前向業者通風報信、違建拆除不拆或者延誤等，檢方今天偵結，依貪汙治罪條例、刑法洩漏國防以外秘密罪嫌等將2人提起公訴。

起訴指出，張姓組長、張姓約雇人員，利用張男受指派參加基隆市政府工商業公共安全聯合稽查小組，行前獲悉應保密的稽查時間、對象、場所等消息，卻在去年3月30日、5月14日、7月7日，將聯合稽查小組排定當日聯合稽查基隆市仁愛區某按摩店消息，洩漏給王姓業者知悉，提前店休因應。

檢方說，該按摩店違反建築法「未經核准變更使用擅自使用建築物」的違規事實，兩人行徑讓該業者免遭業務主管都市發展處依同法規定各裁罰12萬元，共計24萬元的不法利益。

另外，張姓組長主管使管科拆除組違章建築拆除事務，具有決定何時、至何處、拆除何違章建築、是否委請外包廠商拆除等權限。經核定中正區平一路某違章建築，108年9月10日拆除組人員已到場正欲執行拆除作業時，因接獲林姓所有權人電話請託，向拆除組人員佯稱所有權人將自行拆除，恣意召回拆除組人員，後續未再派員確認該所有權人是否自行拆除或再另訂時間安排拆除作業，因而圖得該所有權人獲有約25萬元之不法利益（保有違章建築的利益約20萬元，免負擔拆除費用約5萬元）。

而在排定去年4月21日至5月11日拆除的調和街某施工中違章建築，因受所有權人請託，恣意決定不予拆除，除通知拆除期間均未派員或委外拆除外，亦無意再另訂時間安排拆除作業，因而圖得該所有權人獲有約90萬元之不法利益（保有違章建築之利益約85萬元，免負擔拆除費用約5萬元）。

檢方說，張姓組長偵查期間毫無悔意，證據確鑿情形下，猶砌詞避就，以相關事證質之，仍歪曲實情，毫無愧心，建請法院從重量刑，以資儆懲；另張姓約雇人員坦承犯行，已見悔悟之心，建請減輕其刑，以勵自新。