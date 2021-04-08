等了快4年…王光祿打獵釋憲案 大法官5月7日宣示解釋

布農族人王光祿為母親獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，引發違憲爭議，憲法法庭3月9日行言詞辯論；司法院大法官決議5月7日下午4時宣示解釋。

王光祿2013年8月持獵槍捕獵野生保育動物山羊、山羌，遭檢方起訴，後遭判刑3年6月確定；王稱因年邁的母親懷念山珍野味才狩獵。檢方提非常上訴，最高法院審理認為有違憲之虞，2017年9月由合議庭法官具名聲請釋憲，裁定停止審判，直到大法官作出解釋後再審理。

卑南族男子潘志強因以土造長槍打了兩隻山羌，被依野保法判六月得易科罰金之刑定讞，潘也聲請釋憲；他認為狩獵不是職業，是卑南族必須具備的傳統生活技能、生活方式，他八歲起就跟著外公上山學習，但寶貴的山林知識和生存技能在現今法律面前卻竟成犯罪根源。

憲法法庭3月9日行言詞辯論，邀請相關機關和學者專家表示意見，其中原住民族是否只能使用自製獵槍狩獵是重點爭點之一，聲請釋憲的最高法院便質疑不准原民使用更為安全、精良的制式獵槍，或較現代科技化的用槍，有違法律明確性、法律保留原則之虞。