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誆稱投資境外黃金原礦吸金逾10億 馬斯客負責人遭送辦
馬斯客外貿投資公司負責人曾永傑等人，被控以黃金等高價物品對外招攬投資，並宣稱可在柬埔寨買到黃金原礦成本價，賺取高額價差，並保證獲利致60多人被害，3年間吸金10億多元。台北地檢署檢察官鍾維翰今指揮調查局兵分11路搜索並約談曾男等9人到案。
檢調獲報，指曾永傑等人，對外以黃金原礦買賣、美髮投資、鑽石投資買賣等名目招攬投資人收取資金，自2016年6、7月起，由曾永傑對外宣稱有親戚在柬埔寨經營礦區，可以成本價買到黃金原礦，再將黃金原礦售出從中賺取高額價差。
檢調追查，曾永傑除自己招攬投資人外，並透過業務陳力揚、呂一成、劉彥妤、喬治森、黃子榮、曾玄燁、陳明儀、張雅筑及王劍清推廣，投資契約期滿保證投資人可獲取約定利息及領回全額投資本金。
檢調發現，該公司與投資人約定利息換算成年利率高達36%至1200%不等，吸引約60多人投資。全案直到2019年6、7月間即停止支付利息及本金給投資人，致血本無歸。檢調初估不法獲利高達10億多元。
北檢檢肅黑金專組檢察官鍾維翰今指揮新北市市調處偵辦，全案朝違反銀行法方向偵辦，預計下午陸續移送複訊，訊後不排除祭出強制處分。
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