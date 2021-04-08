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詐領特殊健檢費用補助款122萬元 臺安醫院院長遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

臺安醫院院長黃暉庭被控透過「臺安101診所」詐領特殊健檢費用補助款122萬元。台北地檢署檢察官鄭少珏今指揮調查局兵分3路搜索並約談黃男等8人到案，全案朝違反刑法偽造文書及詐欺等罪方向偵辦，預計晚間移送複訊。

檢調追查，黃暉庭於2011年起指示營運中心主任孟令妤陸續將該院「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包予紘瑞及紘昇公司，並分別和該兩家公司簽訂合作合約書，由該兩公司實際負責人游珮瑜及張嘉驊等人，全權負責處理該兩類健檢業務。

臺安診所僅經勞動部認可為辦理勞工一般體格及健康檢查醫療機構，依法不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」特殊體檢項目，竟於2013年至2018年間與張嘉驊、游珮瑜、許澤云等人。

以臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至臺安診所實施巡迴體檢補檢及「檢查類別02（噪音85分貝以上作業）」等特殊體檢。

游珮瑜、許澤云夫妻於2017年間另成立馬斯公司，並在同址設立臺安101診所，並於2018年間與臺安醫院簽訂合作意向書，約定以臺安101診所為合作地點共同服務臺安醫院的巡迴健檢客戶。

指派范光偉擔任負責醫師，此處作為臺安醫院巡迴健檢業務補檢場地，但臺安101診所僅經勞動部認可為辦理勞工一般體格及健康檢查的醫療機構，依法不得辦理特殊體檢。

黃男等人在2019年1月至3月安排多家企業，改至臺安101診所實施「勞工保險預防職業病健康檢查」，其中以執行「噪音作業檢查類別02」特殊體檢案為最大宗，接著登入HCD平臺，上傳特殊體檢暨其相關資料、計費項目。

檢調追查，黃男等人以臺安醫院名義向職安署及勞保局詐領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，由衛福部健保局核撥款項給院方，併計企業客戶繳納至臺安醫院「巡迴健檢專戶」巡迴健檢費用。

依照合作契約書所訂服務費計算方式及分配比例，將健檢報酬及特殊體檢費用補助款，均匯入紘瑞指定帳戶，再由紘瑞負責分配報酬予臺安診所、臺安101診所及其相關醫生及人員等，總計詐領特殊體檢費用補助款共約122萬元。

臺安醫院院長黃暉庭被控透過「臺安101診所」詐領特殊健檢費用補助款122萬元。圖／讀者提供
臺安醫院院長黃暉庭被控透過「臺安101診所」詐領特殊健檢費用補助款122萬元。圖／讀者提供

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