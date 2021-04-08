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大賺防疫財！1元收購近40萬片不良口罩 加工後5元賣出
嘉義縣黃姓男子去年新冠疫情期間，以1到1.2元價格收購口罩不良品，聘僱徐女等人重新加工包裝、仿冒其他公司商標，再用5元賣出，檢警調日前到工廠搜索、查扣相關物證，訊後將黃及徐、蕭、盧姓女子等人，依違反嚴重特殊傳染性肺炎紓困條例、商標法等罪嫌起訴。
檢警偵訊過程，黃男承認販售口罩、防護衣等行為，但否認犯行，辯稱某公司原有提供商標，之後才通知不要用，部分商品是要賣給大陸客人，客人不要才轉賣。
檢方調查，52歲黃姓男子在嘉義縣經營包裝工廠和貿易公司，去年1月下旬他向彰化某公司，以每片1元到1.2元價格，收購醫療用口罩不良品39萬9000片，未經該公司授權即在包裝工廠聘僱徐、蕭、盧3女，製作仿冒包裝盒包裝口罩，再以每片5元價格販售。
黃另以每片1.6至2.5元價格，向彰化縣某公司，收購未加工兒童防塵用口罩、成人口罩半成品，自印標示「甲殼素抗菌口罩」，以每片8元價格出售；去年3月又以每件50元價格購買布料，委託他人加工製成手術防護衣2100件，再以每件200元售出，並未經核准自中國大陸收購耳溫槍轉售牟利。
保二總隊及彰化縣調站去年接獲情資，市面上出現仿冒口罩，經偵辦調查後，會同嘉義縣衛生局到黃男工廠搜索，查扣耳溫槍155支、醫療用口罩成品、半成品9萬1000片，手術防護衣600件，及3000餘個仿冒口罩包裝盒，並將黃男等人帶回偵訊，訊後依法提起公訴。
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