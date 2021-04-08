快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大賺防疫財！1元收購近40萬片不良口罩 加工後5元賣出

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子去年新冠疫情期間，以1到1.2元價格收購口罩不良品，聘僱徐女等人重新加工包裝、仿冒其他公司商標，再用5元賣出，檢警調日前到工廠搜索、查扣相關物證，訊後將黃及徐、蕭、盧姓女子等人，依違反嚴重特殊傳染性肺炎紓困條例、商標法等罪嫌起訴。

檢警偵訊過程，黃男承認販售口罩、防護衣等行為，但否認犯行，辯稱某公司原有提供商標，之後才通知不要用，部分商品是要賣給大陸客人，客人不要才轉賣。

檢方調查，52歲黃姓男子在嘉義縣經營包裝工廠和貿易公司，去年1月下旬他向彰化某公司，以每片1元到1.2元價格，收購醫療用口罩不良品39萬9000片，未經該公司授權即在包裝工廠聘僱徐、蕭、盧3女，製作仿冒包裝盒包裝口罩，再以每片5元價格販售。

黃另以每片1.6至2.5元價格，向彰化縣某公司，收購未加工兒童防塵用口罩、成人口罩半成品，自印標示「甲殼素抗菌口罩」，以每片8元價格出售；去年3月又以每件50元價格購買布料，委託他人加工製成手術防護衣2100件，再以每件200元售出，並未經核准自中國大陸收購耳溫槍轉售牟利。

保二總隊及彰化縣調站去年接獲情資，市面上出現仿冒口罩，經偵辦調查後，會同嘉義縣衛生局到黃男工廠搜索，查扣耳溫槍155支、醫療用口罩成品、半成品9萬1000片，手術防護衣600件，及3000餘個仿冒口罩包裝盒，並將黃男等人帶回偵訊，訊後依法提起公訴。

黃男去年疫情期間，以1~1.2元收購口罩不良品，加工後5元賣出牟利(示意圖、非該公司不良口罩)。記者卜敏正／攝影
黃男去年疫情期間，以1~1.2元收購口罩不良品，加工後5元賣出牟利(示意圖、非該公司不良口罩)。記者卜敏正／攝影

口罩 仿冒 嘉義

延伸閱讀

Honeywell攜手will.i.am 打造個人智慧口罩XuperMask

凌華、友達攜手醫界 成立醫學溝通平台

大甲媽起駕晚間演唱會暖身 信徒發口罩防疫不馬虎

感謝台灣捐口罩 日本能劇團體捐款助藝文交流

相關新聞

臺安醫院涉詐遭查 健保署：近兩年都有違規紀錄

臺安醫院因被控透過信義101診所（原名「臺安101診所」）詐領特殊健檢費用補助款122萬元，今台北地檢署檢察官指揮調查局...

屏東縣議員潘淑真棄保潛逃 檢方發布通緝

民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉及賄選被判刑2年6個月確定，屏東地檢署通知2月8日入獄服刑，但潘淑真棄保潛逃，屏東地檢署今天...

中山分局貪瀆案酒店業者認罪 每月支付賄款

中山分局員警涉貪汙遭起訴，台北地院今下午開庭，行賄的「嘉儷寶」酒店集團業者曾小琪全部認罪，但辯稱從未接觸員警，只有按月交...

營造商挨罵「被設局」怒提告 宣明智出庭反批對號入座

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的宣捷生技公司，因片面和華盛營建公司終止合作，被法院盤賠2.55億元；宣明智接受媒體訪問...

誆稱投資境外黃金原礦吸金逾10億 業務劉彥妤等交保

馬斯客外貿投資公司負責人曾永傑等人，被控以黃金等高價物品對外招攬投資，並宣稱可在柬埔寨買到黃金原礦成本價，賺取高額價差，...

檢審委員推12人選檢察長 「百官行述」承辦人也入圍

全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，全國有37名檢察官自薦或被推薦為候選人；民選委員今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。