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蘇打綠告林暐哲結果出爐！經紀關係不存在但拿不回商標
樂團蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲鬧翻，雙方官司糾紛不斷，蘇打綠另以分身樂團「魚丁糸」繼續演出；主唱青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人向林暐哲提民事訴訟，要確認經紀關係不存在並要求返還商標，台北地方法院今判蘇打綠、林暐哲音樂社經紀契約法律關係不存在，但請求返還商標部分，蘇打綠敗訴，可上訴。
林暐哲2003年在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道，是樂團一路走來的「伯樂」，蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會，期間青峰發行個人作品。青峰和林暐哲爆出著作權糾紛，官司不斷，蘇打綠去年7月23日以分身樂團「魚丁糸」繼續演出。
蘇打綠6人向林暐哲音樂社提告，要確認雙方經紀關係不存在，並請求返還商標；蘇打綠委任律師曾指出，因林暐哲提告多件侵權官司，蘇打綠盼解決根本問題，包括合約、商標，去年5月提吿，認為「蘇打綠」屬於藝名，如同個人的姓名一樣不能轉讓，若雙方不繼續合作，讓經紀公司繼續擁有藝名權利不合理。
林暐哲音樂社抗辯，除爭執返還商標應移轉管轄讓智慧財產法院審理、裁判費計算外，另認為經紀關係並非委任關係，依法不能終止，並舉例五月天等樂團，認為多數樂團商標均是註冊給經紀公司。
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