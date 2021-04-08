蘇打綠告林暐哲結果出爐！經紀關係不存在但拿不回商標

樂團蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲鬧翻，雙方官司糾紛不斷，蘇打綠另以分身樂團「魚丁糸」繼續演出；主唱青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人向林暐哲提民事訴訟，要確認經紀關係不存在並要求返還商標，台北地方法院今判蘇打綠、林暐哲音樂社經紀契約法律關係不存在，但請求返還商標部分，蘇打綠敗訴，可上訴。

林暐哲2003年在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道，是樂團一路走來的「伯樂」，蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會，期間青峰發行個人作品。青峰和林暐哲爆出著作權糾紛，官司不斷，蘇打綠去年7月23日以分身樂團「魚丁糸」繼續演出。

蘇打綠6人向林暐哲音樂社提告，要確認雙方經紀關係不存在，並請求返還商標；蘇打綠委任律師曾指出，因林暐哲提告多件侵權官司，蘇打綠盼解決根本問題，包括合約、商標，去年5月提吿，認為「蘇打綠」屬於藝名，如同個人的姓名一樣不能轉讓，若雙方不繼續合作，讓經紀公司繼續擁有藝名權利不合理。