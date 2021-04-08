發霉！ 花68萬買到假的草間彌生南瓜版畫 賣家得吐錢
陳姓買家2018年花68萬元購買日本知名藝術家草間彌生的南瓜版畫，卻發現版畫上有「霉點」，心生疑惑，進一步查詢才發現買到的畫作為仿製品，提損害賠償訴訟，要求賣家返還68萬元價金，台北地院判張姓賣家應賠償。張上訴，高等法院駁回確定。
草間彌生是著名日本藝術家，「圓點」、「南瓜」、「鏡射」是她深植人心的藝術語彙，矗立在日本直島的黃南瓜更是馳名創作。2015年國立台灣美術館也曾舉辦「夢我所夢：草間彌生亞洲巡迴展」，展出的作品包括「為摯愛的鬱金香永恆祈禱」、「圓點執念」等。
陳姓買家提告主張，他2018年2月想買草間彌生、村上隆的版畫，上雅虎拍賣網站搜尋後，和張姓賣家加LINE聯絡，而張指出人在高雄，會請另名章姓男子帶畫作給他看，雙方兩度相約看畫，他也南下高雄和張會面，約定以68萬元，購買2幅草間彌生南瓜版畫。
陳同年月27日匯款5萬元訂金給張，事後在台北再拿63萬現金交付給章，章也交付2幅南瓜版畫、保證書。陳事後發現黃色南瓜版畫上有霉點，心生疑惑，上網查詢後得知黃色南瓜版畫為孔版畫、白色南瓜則為蝕刻版畫，但他收到的都是平版畫，詫異買到仿製品。
陳姓買家和張相約討論處理版畫霉點問題，當面拆穿版畫為仿製畫，張允諾返還68萬，但卻遲遲沒還錢，陳提告要求張、章連帶給付68萬元。
一審時，張、章均未到庭、也未提出書狀抗辯；北院認為從雙方LINE對話、畫作及保證書、雙方在警局協商錄影檔案、申請鑑定的文件，認定張不法侵害陳的財產權。
另章的部分，法官根據對話紀錄，認為是張和陳商談版畫的價格，訂金也是匯入張的帳戶，再者陳發現畫作有異狀也是和張反應，認定張為實際賣畫者，章僅受到指示交付畫作給陳，因此判張應給付陳68萬元，章則免付。
張姓賣家上訴，主張兩幅版畫是真畫，他沒施用任何詐術，如果認為陳的請求有理，他也可行使同時履行抗辯權，請求把兩幅版畫還他。張說，雙方2018年3月9日在大安分局協商時，並未承認賣的是偽畫，且當時對方有3名子陪同，他備感壓力，才承諾返還價金。
高等法院認為，張姓賣家既有故意或過失，以兩幅版畫為草間彌生真跡、且取得保證書等不實內容讓陳姓買家花費68萬元買畫，陳請求賠償有據。
高院指出，張雖辯稱他也可行使請求陳返還他所交付的兩幅畫之同時履行抗辯權，但陳是依民法第184條第1項規定請求張賠償68萬元，與張請求陳返還兩幅畫的請求權，二者並無立於互為對待給付關係。高院認為張上訴無理，判駁回確定。
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