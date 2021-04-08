發霉！ 花68萬買到假的草間彌生南瓜版畫 賣家得吐錢

陳姓買家2018年花68萬元購買日本知名藝術家草間彌生的南瓜版畫，卻發現版畫上有「霉點」，心生疑惑，進一步查詢才發現買到的畫作為仿製品，提損害賠償訴訟，要求賣家返還68萬元價金，台北地院判張姓賣家應賠償。張上訴，高等法院駁回確定。

草間彌生是著名日本藝術家，「圓點」、「南瓜」、「鏡射」是她深植人心的藝術語彙，矗立在日本直島的黃南瓜更是馳名創作。2015年國立台灣美術館也曾舉辦「夢我所夢：草間彌生亞洲巡迴展」，展出的作品包括「為摯愛的鬱金香永恆祈禱」、「圓點執念」等。

陳姓買家提告主張，他2018年2月想買草間彌生、村上隆的版畫，上雅虎拍賣網站搜尋後，和張姓賣家加LINE聯絡，而張指出人在高雄，會請另名章姓男子帶畫作給他看，雙方兩度相約看畫，他也南下高雄和張會面，約定以68萬元，購買2幅草間彌生南瓜版畫。

陳同年月27日匯款5萬元訂金給張，事後在台北再拿63萬現金交付給章，章也交付2幅南瓜版畫、保證書。陳事後發現黃色南瓜版畫上有霉點，心生疑惑，上網查詢後得知黃色南瓜版畫為孔版畫、白色南瓜則為蝕刻版畫，但他收到的都是平版畫，詫異買到仿製品。

陳姓買家和張相約討論處理版畫霉點問題，當面拆穿版畫為仿製畫，張允諾返還68萬，但卻遲遲沒還錢，陳提告要求張、章連帶給付68萬元。

一審時，張、章均未到庭、也未提出書狀抗辯；北院認為從雙方LINE對話、畫作及保證書、雙方在警局協商錄影檔案、申請鑑定的文件，認定張不法侵害陳的財產權。

另章的部分，法官根據對話紀錄，認為是張和陳商談版畫的價格，訂金也是匯入張的帳戶，再者陳發現畫作有異狀也是和張反應，認定張為實際賣畫者，章僅受到指示交付畫作給陳，因此判張應給付陳68萬元，章則免付。

張姓賣家上訴，主張兩幅版畫是真畫，他沒施用任何詐術，如果認為陳的請求有理，他也可行使同時履行抗辯權，請求把兩幅版畫還他。張說，雙方2018年3月9日在大安分局協商時，並未承認賣的是偽畫，且當時對方有3名子陪同，他備感壓力，才承諾返還價金。

高等法院認為，張姓賣家既有故意或過失，以兩幅版畫為草間彌生真跡、且取得保證書等不實內容讓陳姓買家花費68萬元買畫，陳請求賠償有據。