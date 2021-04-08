大陸製口罩混入實名制 林明進辯：line群組政府長官沒疑義

口罩國家隊之一的加利公司負責人林明進，涉嫌輸入大陸製口罩467萬8千片，混充國家徵用的實名制醫用口罩遭起訴。士林地院今天開庭，林明進僅坦承虛偽標示罪，否認詐欺和藥事法，line群組稱中曾有廠商質疑，進口非醫用口罩轉成醫用口罩有無違法？當時群組內長官「沒有人有疑義」。

林明進和李姓妻子今與辯護人一同出庭，林明進在法庭上僅承認虛偽標記產地，否認詐欺，特建公司也沒有違反藥事法。

林明進稱，國家隊徵用口罩時成立line群組，成員有行政院、工業局、衛福部等長官，當時有廠商在群組質疑提問「有同業從國外進口非醫用口罩，轉成醫用口罩」有無違法？有長官統一回答，廠商需要具有醫療器材許可證，產品必須符合國家規範。

法官問，你在輸入口罩前有無再詢問確認？林回答，當時沒有人有疑義，認為是合法的。林指出，特建公司只做行銷，沒有工廠沒有設備，位在加利公司承租三樓透天厝的1樓，並非起訴書所指的3樓，沒有違反藥事法。

辯護人稱，被告沒有詐欺犯意、無施用詐術，非徵用口罩開始就供應大陸製口罩，7月底才開始供應，此事屬於民事爭執，與刑事詐欺無關。

法官提問關於原料熔噴不織布，林明進極力解釋，政府的熔噴不織布至今都在倉庫「387箱通通在倉庫沒有使用」非起訴書所載內容。

辯護人向法院聲請，扣案的口罩送紡織產業綜合研究所檢驗「細菌過濾效率」及5年以後效力有無將到95%以下，證明供給國家隊的不是不良口罩，符合醫療口罩徵用標準；辯護人稱我們的口罩過濾效率達99%，徵用標準是95%。

全案4月19日下午2點半開庭，將調閱林明進遭查扣的手機，調查line群組對話訊息。庭後林明進庭後，對於是否推責任給官員，他低調稱，現在不方便發表，隨後與妻子搭乘計程車離去。

全案緣於，去年9月新北市三重區藥師發現實名制口罩中，竟有一包含有大陸安徽的產品合格證，通報食藥署稽查，實名制口罩遭混充，發送地點遍及雙北及宜蘭，緊急追回50萬片口罩，加利不法犯行曝光，引發社會譁然。

士檢起訴指出，林明進在國家隊期間，以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，原料須製成徵用的醫用口罩，也就是每日19萬片得定額徵用口罩產量。