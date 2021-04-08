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室友欠女友10萬吵翻天！男子受不了 設計烏龍押人案判拘
彰化縣干姓男子因室友王男欠女友十萬元，兩人經常吵架而吵到干男，干男一氣之下，想幫兩人解決債務問題，竟夥同3名友人假裝擄人勒贖要把王男押走，要王男父母拿錢出來解決，卻被不知情的王男掙脫逃走，事後警方才查出竟是室友設計這起烏龍擄人案，彰化地方法院依妨害自由罪將干男及友人等4人判處拘役40日到30日不等徒刑。
判決指出，干男（34歲）因室友王男經常和女友朱女吵架，影響他的生活作息，讓他不勝其擾，干男說，王男欠女友10萬元，王男想分手也沒辦法，朱女還因心情不好喝酒後欲自殺，他希望解決兩人債務糾紛，也讓自己生活回歸正常，策劃夥同黃姓等3名友人押走王男，要到王男家中請王男父母拿錢出來解決債務問題。
去年8月晚間干男請黃姓等3名友人到其住處樓下，干男在住處樓下打電話給王男說，有朋友來訪，要王男下樓，王男下樓依指示走到黃男停車處，黃男上前抱住王男拉上車，並以紙膠帶捆住王男手腕，而王男奮力掙脫逃走，並報警才查獲主謀竟是室友。
王男認為室友干男有意擄人勒贖，並說案發迄今，他若獨自一人走在路上，皆對路邊車輛都有陰影、心理壓力甚大，請求法官對干男等從重量刑。
不過干男說，他並沒有想傷害王男，只是單純想要解決王男和女友常吵架的問題，以讓自己的生活回歸正常。
法官認為，干男等是為解決王男與女友債務問題，手段雖不法，但難以認定為擄人勒贖未遂罪，而以共同剝奪他人行動自由未遂罪，將王男判處拘役40日，同夥黃男等3人分處拘役35、30日不等徒刑，可易科罰金，全案可上訴。
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