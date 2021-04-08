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網購成查緝非洲豬瘟漏洞？金門警起獲大批大陸豬肉零食
網路購物，可能成為查緝非洲豬瘟的漏洞？金門縣警察局今天表示，縣警局刑事警察大隊員警於年節前執行網路巡邏時，發現有金門民眾疑似自大陸輸入香腸零食販賣牟利，顯有觸犯動物傳染病防治條例之虞，隨即結合新竹縣相關單位，在金門、新竹縣稽查疑似中國肉製品，當場查扣大拇哥子彈腸、豬扒脆等肉製零食百餘包，案情刻擴大查證中。
金門縣刑大表示，非洲豬瘟中央災害應變中心於2月24日表示，馬來西亞沙巴州地區發生疫情，經查該國為亞洲地區中，第13個發生非洲豬瘟疫情之國家，顯示相關疫情日益擴大，警方主動偵察，在年節前執行網路巡邏時，發現有民眾疑似從大陸輸入香腸零食販賣牟利，且於網路上頗獲好評，有觸犯動物傳染病防治條例第33條、第41條之虞，為避免非洲豬瘟以此途徑傳入本國，進而衝擊相關畜牧產業，主動報請福建金門地方檢察署指揮，並結合新竹縣警察局刑事警察大隊共同偵辦。
警方透露，經專案小組長時間埋伏蒐證，待時機成熟，分持福建金門地方法院搜索票於金門、新竹兩地同步搜索，並通知金門防檢站、衛生局、新竹防檢站、衛生局前來稽查，當場查扣「大拇哥子彈腸」、「豬扒脆」等各式大陸肉製零食百餘包。
縣警局表示，蔡總統於春節前夕視察臺北港邊境防疫措施時，曾呼籲全國人民配合政府政策，切勿攜帶肉類產品回國與網購境外疫區肉類製品，而日前主管機關亦曾於入境旅客棄置之香腸內驗出非洲豬瘟病毒基因，上開查扣之疫區肉類製品種類繁多，倘流入市面，後果恐不堪設想。
警方也呼籲網路賣家，千萬別為了營利貪小便宜，以為透過快遞、郵寄之方式自疫區輸入肉類製品再行販賣，可規避海關查緝；依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入禁止輸入之應施檢疫物者，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。
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