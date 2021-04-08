客戶要將1101萬現金兌換泰達幣 地下匯兌仲介員侵占款項

台中市民張男為地下匯兌集團擔任仲介人員，去年蔡姓商人要將現金1101萬兌換為USDT幣（泰達幣），由張等人前往取款，張等人心生貪念侵占款項，蔡未收到U幣報警，經警逮獲張等人查扣90萬元，台中地檢署今天依業務侵占、洗錢等罪，將張男及同夥余男、陳男、顏男等4人起訴。

起訴書指出，張男（26歲）為綽號「杜」男子地下匯兌集團擔任仲介人員，介紹客戶並收取客戶交付的現金後，將等值的人民幣或虛擬貨幣USDT幣，匯至客戶指定的大陸地區金融帳戶，再收取手續費作為報酬。

去年11 月間，蔡姓商人透過友人聯絡地下匯兌集團成員「阿國」，雙方去年11月25日晚間，在中市太平區見面，談妥蔡以新台幣1101萬匯兌為U幣。地下匯兌集團即聯絡張男前往取款，張與友人余男（26歲）、陳男（19歲）、顏男（23歲）等人，見此次交易金額高達1101萬元，竟心生貪念，不願交回款項。

11月26日下午，蔡姓商人在中市太平區中山路玉山銀行前，將1101萬交付給顏男，再由張取出90萬放車上，其餘款項交付不詳人。被害人蔡男遲未奴到等值的U幣、及大陸地區虛擬貨幣電子錢包，遂報警處理。