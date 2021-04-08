豬丼、牛丼少了白飯不完整 他認廣告不實告業者詐欺

知名連鎖烏龍麵店推出超值單人套餐券，吳姓男子花了168元買了套餐券後，發現附餐的豬丼、牛丼少了白飯，認為這樣不算是完整的豬丼與牛丼，為此和業者爭執，後來王姓女主管妥協提供白飯後，吳因取餐不順最後沒訂餐，事後堅持廣告有誤告店家詐欺，全案經高雄地檢署調查，檢方認為廣告照片本來就沒附白飯，偵結不起訴王姓主管。

去年6月8日下午1時許，吳男在優惠平台「GOMAJI」購買多張「超熱賣日式手作烏龍麵單人套餐」，由於餐券即將在8月6日到期，吳在到期前預約外帶用餐。

但吳男發現附餐的豬丼、牛丼，並未附有白飯，在電話中與接線的王姓主管爭執「丼就是要附白飯，才叫丼飯」。王女電話中則指廣告所附的是「肉片」不是丼飯，兩人在電話中為了白飯問題爭執不休，最後王女妥協，同意在吳男點的餐點會附上白飯表示誠意。

隔天，吳男再打電話訂餐，堅持當天所提的豬丼、牛丼要附白飯「這是你們同意的優惠」，還堅持要「外帶」，與王女在電話中你來我往，後來王同意外帶後，取餐時間又選在下午3點餐廳關門後，使得最後兩人對話不歡而散。

吳男認為套餐券裡面列有豬丼、牛丼，按照常理，豬丼、牛丼本來就應該附有白飯，但業者卻僅提供肉片，與事實不符因此控告業者詐欺。

不過，檢方調查，發現該家烏龍麵店本來就不提供白飯，是因為吳男堅持，業者才同意附上白飯，且依據網站上廣告截圖，發現豬丼、牛丼本來就未附上白飯圖，不能因此就指控業者害吳男買到錯誤餐券。