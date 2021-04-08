晶片信用卡有複製盜刷技術？ 夫妻疑點多無罪逆轉有罪

周姓夫妻向8家銀行申訴信用卡遭盜刷，要求免付帳款，檢方認為晶片信用卡無法偽造，且夫妻倆以「人不在台北」沒立即交出問題卡片，依詐欺取財罪起訴。台北地院認為偽造、複製晶片技術可能存在，且檢方舉不出夫妻倆是和誰共謀，判兩人無罪。檢方上訴，高等法院改判周1年、周妻7月徒刑，得易科罰金。

「晶片信用卡能否偽造？」成本案羅生門，也困擾承審法官；依刑事訴訟法新制規定，一審無罪二審改判有罪者，得上訴第三審。

2018年1月25日傍晚4點21分開始，周姓男子所持有的渣打銀行信用卡刷了34萬7927元，不過這筆交易失敗；1分鐘後，周的聯邦銀行晶片信用卡在香港中環太子大廈刷了同樣的金額買腕表。從25日至28日，周姓男子的7張信用卡共有20筆交易紀錄，地點都是在香港，消費的商家包括「北京同仁堂」、SK-II等，其中3筆交易成功，商品總金額為58萬6707元。

同年2月3日晚間開始，周妻的中國信託、聯邦銀行信用卡則是在中國深圳、珠海出現交易紀錄，3天內在金飾店「周大福」、化妝品店「絲芙蘭」刷了7筆，但只有2筆、總額43萬7413元刷成。

兩夫妻事後向交易成功的發卡銀行爭執帳款，銀行發覺有異，質疑「卡片都在身上怎會遭盜刷？」，要求兩人將信用卡繳回釐清，但周表示自己在中國廈門，周妻則說「人在台南」，無法馬上交卡。因店家監視器錄得的消費者影像，明顯明顯不是周姓夫妻，檢方認為他們是將信用卡交給其他共犯使用，共犯事後再交回信用卡，因此依詐欺取財罪起訴。

台北地檢署偵查期間，曾向 VISA、萬事達卡國際組織函詢。VISA 表示晶片卡無法複製、偽造、盜拷；萬事達卡也表示至今沒發現有偽造的案例。台北地院審理期間，周姓夫妻的辯護律師說「曾看過晶片卡遭複製的新聞」，認為要製成偽卡非不可能。

永豐銀行消金審查部張姓襄理在北院作證時表示，在香港「北京同仁堂」遭盜刷的16萬台幣是使用磁條卡片，的確可能被盜刷，但本案其他銀行的是晶片卡，依他的實務經驗來看，目前無偽造的問題。中信銀徐姓襄理也證稱，現階段全球不會發生同時兩張晶片卡同一張卡號、同一張晶片同時在兩個地方消費的狀況，也沒接過國際組織有通知能複製晶片卡。

北院認為信用卡國際組織客觀上不能即時且完全掌握偽造、複製晶片的情況，而周的信用卡刷卡地點都在香港，廈門距香港並不近，且簽單簽名和周明顯不同，沒有證據可證明是周去刷卡。因周妻的狀況也類似，北院去年6月5日判兩人無罪，北檢不服而上訴。