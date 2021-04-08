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南投受虐男童驗屍 傷痕累累檢警不捨

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投2歲男童遭父母虐待傷重死亡，檢警驗屍時，發現幼童頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，幾乎遍體鱗傷，讓檢警看了也不捨，生前如同受氣包。南投地檢署也呼籲，民眾如發現兒少虐待情況，請主動通報警方，避免男童憾事再次發生。

為了釐清男童遭虐待情況，檢察官張姿倩到中國醫藥大學附設醫院探視林童、進行勘驗，男童身體有受虐性頭部創傷、身體虐待、視網膜出血、雙側急性硬腦膜下出血、全身多處瘀挫傷等傷害，顯著妨害林童身心之健全或發育。但男童仍因傷勢嚴重，在4月1日宣告不治。

檢方7日解剖驗屍，更發現他的頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，小小的身軀遍體鱗傷，讓檢警看了也不捨，認為生母也有涉案，傳喚林母到庭，訊後認林母涉有殺人、妨害幼童發育致死、傷害等罪嫌重大予以逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，檢方與南投縣政府、縣警局及醫護共組婦幼保護聯繫平台，隨時保護轄區兒少安全，幼童遭凌虐死亡，檢方深表沉痛。依照兒童權利公約規範，每名兒童均應享有基本的生存權利，不受任何形式虐待，疏忽照顧和剝削，更是獨立的權利主體，應給予特別保護。地檢署也籲請社會大眾共同保護兒少，發現不當虐待情況請即時通報警方，避免憾事再次發生。

南投幼童遭父母虐待傷重死亡，檢警驗屍發現他全身傷痕累累，讓檢警看了也不捨難過。本報資料照片
南投幼童遭父母虐待傷重死亡，檢警驗屍發現他全身傷痕累累，讓檢警看了也不捨難過。本報資料照片

檢察官 水腫

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