南投受虐男童驗屍 傷痕累累檢警不捨

南投2歲男童遭父母虐待傷重死亡，檢警驗屍時，發現幼童頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，幾乎遍體鱗傷，讓檢警看了也不捨，生前如同受氣包。南投地檢署也呼籲，民眾如發現兒少虐待情況，請主動通報警方，避免男童憾事再次發生。

為了釐清男童遭虐待情況，檢察官張姿倩到中國醫藥大學附設醫院探視林童、進行勘驗，男童身體有受虐性頭部創傷、身體虐待、視網膜出血、雙側急性硬腦膜下出血、全身多處瘀挫傷等傷害，顯著妨害林童身心之健全或發育。但男童仍因傷勢嚴重，在4月1日宣告不治。

檢方7日解剖驗屍，更發現他的頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，小小的身軀遍體鱗傷，讓檢警看了也不捨，認為生母也有涉案，傳喚林母到庭，訊後認林母涉有殺人、妨害幼童發育致死、傷害等罪嫌重大予以逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。