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嘉義縣前議員王焜玄賄選案 二審改判2年、緩刑5年
嘉義縣前議員王焜玄當選無效之訴，去年2月間二審定讞，王被解職，由落選頭前議員張貴忠遞補，王焜玄被控賄選案，一審判刑4年、褫奪公權6年，台南高分院合議庭改判刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年，並繳納公庫150萬元，可上訴。
無黨籍的王焜玄被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠都提起當選無效之訴，一審判當選無效，王不服上訴，去年2月間駁回上訴定讞。另王因賄選交付賄賂罪，前年9月一審判刑4年、褫奪公權6年，王不服上訴。
台南高分院合議庭審理期間，去年7月間更傳喚胞兄即竹崎前鄉長王焜弘出庭作證，王焜弘為胞弟多所辯護，證稱胞弟是因立委陳明文支持才當選。
王焜玄辯護人強調，行賄者並王的競選團隊成員，因感念前竹崎鄉長王焜弘對地方建樹，主動為其胞弟王焜玄，一個沒有政治能量的素人買票，這些都是偶發性、自發性行為，也未告知王焜玄本人。
關鍵證人蕭姓男子說，選前王焜玄與劉姓男子兩度拜訪他，第二次造訪時問紫雲村12、13鄰有幾票，他回答「129票」，兩人離開他家1、2小時後，劉拿了12萬9000元前來。王焜玄否認賄選，認蕭支持對象不明，沒有統計票數及買票等情節。
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