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富驛酒店集團前董座爆詐貸 侯尊中涉銀行法80萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站獲報，指富驛酒店集團前董座侯尊中，涉與木琳室內裝修負責人蘇順展、亞特伍德實業負責人陳峻博合謀，以不實採購及工程合約向合庫民生分行詐貸2億9千萬元，昨天搜索8處地點，約談侯等3人到案，由於詐貸期間時任合庫董事長是廖燦昌，全案不排除須釐清有無內神通外鬼，今凌晨依違反銀行法移送台北地檢署，檢察官林達訊後命侯80萬交保。

蘇順展50萬元交保、陳峻博10萬元交保，3人均限制出境、出海。

侯尊中被調查官帶往北檢時，被問及是否有銀行向詐貸？他回應說「沒有」，媒體問那是誤會嗎？他回說「完全誤會。」

據了解，出身鋼鐵世家的侯尊中，父親侯清波曾在東和鋼鐵出任要職，伯父侯政廷則是東和鋼鐵創辦人之一，侯尊中曾與新加坡富麗華集團合作，在北京成立首家富驛酒店，事業版圖不斷擴展，2012年回台風光上櫃，股價衝破90元大關，「鋼鐵家族改作旅館」一度在市場傳為佳話，但事後因營運虧損引發高層內閧。

據調查，侯尊中於2015年1月成立墾丁渡假村，向六福開發公司以九億元購買墾丁渡假旅館經營，同時也是中聯公司、野柳渡假村負責人；陳峻博昨天到案時供稱，他只是蘇順展找來的人頭，負責出借公司，相關詐貸情事都是侯尊中、蘇順展處理，他不知情。

調查顯示，2015年3月間 ，侯尊中以裝修墾丁泊逸酒店名義，與蘇順展合謀，利用本木公司、木琳公司名義，製作不實設計工程合約書，侯等人明知本木公司工程款僅需１億元，卻以墊高採購與施作工程款手法，從2015年4月至2017年1月，分6次製作不實裝修發票，向合庫銀民生分行申請修繕授信貸，共詐貸2億9千萬元，合庫因而將款項核撥至墾丁渡假村公司。

木琳室內裝修負責人蘇順展。記者張宏業／攝影
木琳室內裝修負責人蘇順展。記者張宏業／攝影
富驛酒店集團前董座侯尊中。記者張宏業／攝影
富驛酒店集團前董座侯尊中。記者張宏業／攝影

詐貸 墾丁 酒店

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