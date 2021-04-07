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律師吳孟勳痛斥監院亂扣反動帽子 「與共產黨何異」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾任佳和集團董事長翁茂鍾委任律師的吳孟勳，不滿監察院在彈劾前公懲會委員長石木欽的調查報告中指與他不當飲宴接觸，他認為調查報告不實，造成名譽損害，要求國家賠償100萬等並登報道歉。媒體指「監院人士分析」這是石與翁集團「反撲前哨戰」，吳聲明當時他是受僱律師，二審未開庭前即解除委任，更不認識翁筆記本上的其他人，痛斥「不要亂扣我帽子」。

吳孟勳表示，監察院在該院網站上不實記載，他曾要求更正但未獲理會，他才透過司法途徑解決，未料竟被指是「反撲勢力」。吳說，他不是只有請求國賠，也有針對監委個人侵害名譽權部分起訴，監察委員一直強調國賠是針對機關「不應告監委個人」是在模糊焦點，也認為監委不用裝傻。

監院在彈劾石木欽的調查報告中指出，「石木欽2011年在翁茂鍾所涉佳和炒股案審理期間，與翁茂鍾及其委任律師吳孟勳不當飲宴接觸」。吳孟勳駁斥他以前是受僱律師，被老闆指派接翁的案子，但2011年他即離開該事務所，二審前即解除委任，之後再也沒與翁茂鍾有任何聯絡，但今天卻被扣上「反撲勢力」的帽子，簡直莫名其妙；他質疑下星期就開庭，監委透過媒體放話，媒體也沒任何查證，對他相當不公平。

吳孟勳強調絕無宴飲一事，翁茂鍾當天北上與他討論請假事宜，而筆記本上那天共計下石木欽等6個人的名字，但他一個都不認識，認為翁只是把當天會面的人寫在一起。

「監察委員應自行調查！」吳孟勳質疑監察院的調查報告是照抄司法院的，司法院的調查報告中石木欽否認有此事，但司法院仍認定有，他疑惑「那有來問過我或其他人嗎？」希望監院更正的請求也沒獲回應。

吳孟勳認為媒體的報導應該正確、盡查證義務，「沒有的事情就是沒有」，他認為唯有透過訴訟才能讓真相大白。吳說，當執業律師想追求卑微的公道都不可得，還先被打成反動分子，這樣與共產黨有何兩樣，質疑監委還妄想保障民權，「我們還需要這樣的監察院？」

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司法院 翁茂鍾 石木欽

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