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澎縣府建管人員涉收賄 澎檢依貪汙罪提起公訴
澎湖縣政府承辦建築物公共安全檢查及建築物內部裝修材料改善合格證明審查作業的建管科蔡姓約雇人員，涉嫌收受徐姓男子行賄，案經澎湖地檢署偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌，將蔡、徐兩人提起公訴，並將蔡繳回的10萬5千元不法所得，一併聲請法院宣告沒收。
法務部廉政署南部地區調查組接獲檢舉，指澎湖縣政府建管處蔡姓人員涉貪，澎湖地檢署指派檢察官黃政德指揮偵辦，去年10月22日搜索澎湖縣政府等處所並同步約談，隔天向台灣澎湖地方法院聲請羈押蔡、徐2人獲准。
廉政署調查，蔡男承辦建築物公共安全檢查及建築物內部裝修材料改善合格證明審查作業，徐男是室內裝修企業行負責人，也受聘於建築物公共安全檢查有限公司當專業檢查人員，但徐自2019年間起，六次交付蔡男1萬元至2萬元不等的款項，讓不合格案件得以申報通過，涉嫌行賄10萬5000元。
澎湖地檢署表示，蔡、徐兩名被告犯後均自白犯行，蔡男也主動繳回犯罪所得，因此檢察官黃政德建請法院依貪污治罪條例第8條第2項、第12條第1、2項規定減輕其刑。但強調，公共安全檢查攸關人民生命財產安全，公職人員不應涉貪犯罪，才能維繫公共安全。
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