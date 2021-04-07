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請求特赦一年未獲回應 邱和順救援團沈默繞行總統府

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈，並向總統府遞交特赦請求書，呼籲總統蔡英文特赦邱和順。

救援團體說，向總統府遞交特赦請求書已滿一週年，卻毫無音訊，邀請總統看展，也被以「公務繁忙不便出席」回絕，「既然如此，我們就把展品搬到總統府前，帶著邱和順被遺忘的32年、台灣司法與人權的污點、逾10萬人連署的特赦請求書沈默繞行。」

為替邱和順案倡議，救援團體至今已舉辦逾10場講座，透過觀展、行動，為邱和順加油，藉此讓更多人了解邱和順案，4月9日起一個月也將在民間司法改革基金會台中辦公室舉辦邱和順特展，今天除再次向總統府遞交特赦請求書，也再度邀請總統蔡英文看展。

立委林昶佐說，近年台灣在各項人權議題上有所進展，大家都感到驕傲，但邱和順案絕對是台灣人權史上重大的污點，沒有清楚的證據就成為史上羈押最久的被告，我國因此受到世界上許多人權工作者關注和提醒，呼籲蔡總統做出勇敢的決定，讓全世界知道，台灣有勇氣面對過去的不公不義。

立委邱顯智說，最近一年去看邱和順好幾次，他的身體狀況非常不好，台北看守所有六個醫科，邱和順每科都看過，一個無辜、全身都是病痛的人，在這樣的死牢裡，堅持了32年，真的很不容易；綜觀過去發生的冤錯案，「這是人在審判不是神在審判，當然會出錯，但出錯就要把它改正」。

邱和順案是邱和順等人遭控先後犯下「苗栗業務員柯洪玉蘭命案」及「新竹國小學童陸正綁架案」，案件偵辦、審判過程中，有刑求、證據瑕疵、證物遺失、自白與客觀事實不符等爭議，引發社會各界關注。義務律師團及救援團體鑑於邱和順健康狀況不適合在牢裡等待救援，去年請求總統特赦。

邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
律師尤伯祥代表遞交特赦請求書。記者李隆揆／攝影
律師尤伯祥代表遞交特赦請求書。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順救援團體今天下午2時在台北市凱達格蘭大道前集結，沈默繞行總統府一圈。記者李隆揆／攝影
邱和順小名「海旺」，救援團體希望協助邱和順重獲天光。記者李隆揆／攝影
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邱和順 特赦 總統府

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