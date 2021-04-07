快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

新北衛生局女職員墜樓案 高檢署發回續查

中央社 / 台北7日電

新北地檢署偵辦廖姓物理治療師被控妨害前新北市府衛生局林姓女職員性自主案，今年初處分廖男不起訴。案經林女父母聲請再議，高檢署認為偵查不完備，今天發回新北檢續查。

新北市政府衛生局前職員林女去年7月3日深夜墜樓死亡前，在臉書（Facebook）貼千字文披露曾遭某物理治療所前執行長廖姓男子性侵害、暴力對待，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」；面對各種壓力，決定「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

案經林女父母提告，指控女兒受僱於某物理治療所時，於民國106年9月遭前負責人廖男強暴，被告涉嫌強制性交，導致被害人羞憤自殺。

新北地檢署偵查後認為，林女父母與廖男針對有無妨害性自主，各執一詞；林女已死亡，因此，須依有無其他直接、間接證據評斷認定，但經調查並無具體犯罪事證，2月間處分不起訴。

林女父母對檢方忽視以死控訴權勢性侵表示遺憾，並向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署認為，新北檢偵查尚有不完備之處，發回續查。

衛生局

延伸閱讀

太魯閣號車事檢察長俞秀端帶隊辦案 蔡清祥：最好典範

張其強升新北副秘 TVBS前主播接任觀旅局長

2021新北閱讀節

2021新北考古生活節

相關新聞

23名法官與翁茂鍾接觸證據不足 名字不公布

佳和集團董事長翁茂鍾和多名司法官不當接觸，司法院今天二度公布調查報告，人事審議委員會認定共有26名法官有違失，包括前懲戒...

屏東縣議員潘淑真棄保潛逃 檢方發布通緝

民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉及賄選被判刑2年6個月確定，屏東地檢署通知2月8日入獄服刑，但潘淑真棄保潛逃，屏東地檢署今天...

向心夫婦涉洗錢遭起訴 國安法偵辦中

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青捲入案中，台北地檢署認定向心、龔青...

司法正義為何被扭曲？前檢察官：理想和實踐有距離

拙作《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》在3月初出版以來，受到各界先進的關注並提出實務經驗的分享與反思。頃聞法律與傳播學院的幾位教授不約而同地與學弟妹們在課堂、課後或臉書分享與探討「理論與實務的距離」，此外亦有不少媒體朋友關注這本書中所提到的問題，透過出版公司與我聯繫。

丁允恭案女記者 竊前男友雜物判刑

總統府前發言人丁允恭與女記者畸戀被職務法庭判撤職，事件女主角何姓女子與丁結束關係後，另與港籍勞姓男子交往，卻不滿勞提分手，...

臺安醫院爆弊案！檢調搜索約談院長等高層到案

臺安醫院院長黃暉庭被控和臺安101診所合作，衍生出多起糾紛，臺安醫院告臺安101診所違法使用「臺安商標」，導致健檢中心更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。