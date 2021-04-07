越南美女偷渡非法做醫美牟爆利 參加選美消遙法外3年

越南籍26歲崔姓女子聽聞偷渡來台賺錢容易，2017年間偷渡來台，遭移民署專勤隊查獲，隔年4月間法院交保後棄保潛逃，崔女利用台灣法律漏洞，在台為來台越南同鄉女子從事非法施打玻尿酸、溶脂針醫美行為，更參加越南台灣同鄉會選美比賽，桃園市專勤隊去年接獲檢舉，至今年1月逮捕查辦，移民署今年3月將她遣返越南，崔女在台3年消遙法外，從事非法醫美密醫大賺其錢。

桃園市專勤隊今天下午指出，越南籍崔女2017年12月間透過人蛇集團偷渡來台賺錢，未料不久被移民署專勤隊查獲，隔年4月法院依違反入出國及移民法罪嫌交保，法院2019年判刑10月，不料崔女交保後棄保潛逃下落不明，檢方在去年11月發布通緝在案。

崔女自2018年4月棄保潛逃四處換工作賺錢，之後到桃園發現越南同鄉人多，在桃園地區租屋私自開設「醫美整形診所」，並在臉書公開招攬客人，採會員預約制，以新台幣3500元至6000元不等代價，為越籍等外籍移工、新住民非法施打玻尿酸、溶脂針等美容醫療行為，牟取爆利。

她為掩人耳目，在持用同鄉女子居留證報考汽車駕訓班取得駕照、加入健身房會員，如同一般越南移工正常生活，她更參加越南同鄉會舉辦選美比賽擴展生意，辦案人員形容，崔女行徑大膽，宛如電影「神鬼交鋒」情節。

該專勤隊表示，去年9月間接檢舉後跟監調查，辦案人員喬裝健身房會員調查，今年1月間，前往崔女「診所」將她逮捕到案和查獲她非法從事醫美行為牟利事證。崔女坦承，她在越南曾從事美容醫療行為，為了賺錢偷渡來台，從事施打玻尿酸、溶脂針等美容醫療行為。