快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻子想過軟爛生活 還揚言要作法害死老公！法官判離

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓女子和先生結婚5年多，雙方因工作長期分隔金門、台灣兩地；陳的先生控訴，老婆過度迷信，自稱有乩童命表示「要修練當乩童」、「她的身體神愛鬼也愛」，甚至揚言「要作法害死他世世代代」，陳夫不堪長期精神壓力訴請離婚，法院認為有理由判准2人離婚，可上訴。

陳夫主張，和妻子2015年7月結婚，因為自己長期在金門工作，老婆為了省交通費設籍金門，但實際仍住在桃園，他每次休假回台相聚，但陳女沒有工作還對他說要過「軟爛的生活」，加上相當迷信，曾自己是乩童命，要求他順從自己否則就威脅同歸於盡、要殺害他。

陳女表示，她同意離婚，但希望先生可以還她一些個人物品如皮箱、行李箱等，還有答應她一切條件，若先生不能滿足，她就不願以和解方式離婚。

法院勘驗2人LINE對話，發現陳女說「我已經準備好過軟爛生活了」、「我被逼到要馬上修煉當乩童」、「我成為乩童可以做法害死你的生生世世的後代」、「我的身體的就是神愛鬼也愛，我就是個女巫」、「跟你家一起玉石俱焚」，「看誰比較瘋死的比較慘」等語。

法院審酌，根據以上言論，可見陳夫、陳間誠摯相愛、互信及互諒的基礎已動搖不復存在，任何人都無法忍受配偶以此言論施加精神壓力，且陳女對於先生的指控沒有爭執，也當庭表示願意離婚，顯見陳女也無維持婚姻的主觀意願。

法院認為，2人的婚姻已經名存實亡，且雙方均無法尋求共識，婚姻的破綻難以修復，而陳夫已舉證對於婚姻破綻的原因，判准2人離婚。

陳女自稱有乩童命、是女巫，還揚言作法害死先生，對方不堪精神壓力向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
陳女自稱有乩童命、是女巫，還揚言作法害死先生，對方不堪精神壓力向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage

離婚 婚姻

延伸閱讀

金門囝仔參加國標舞蹈國手選拔積分賽 首戰告捷

首屆「金門星光節」登場！71座燈飾任拍，展出重點、交通攻略一次看

江宏傑心死做好離婚準備　福原愛事業愛情全盤皆輸

金門設家庭托顧 收托失能長者

相關新聞

23名法官與翁茂鍾接觸證據不足 名字不公布

佳和集團董事長翁茂鍾和多名司法官不當接觸，司法院今天二度公布調查報告，人事審議委員會認定共有26名法官有違失，包括前懲戒...

屏東縣議員潘淑真棄保潛逃 檢方發布通緝

民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉及賄選被判刑2年6個月確定，屏東地檢署通知2月8日入獄服刑，但潘淑真棄保潛逃，屏東地檢署今天...

向心夫婦涉洗錢遭起訴 國安法偵辦中

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青捲入案中，台北地檢署認定向心、龔青...

司法正義為何被扭曲？前檢察官：理想和實踐有距離

拙作《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》在3月初出版以來，受到各界先進的關注並提出實務經驗的分享與反思。頃聞法律與傳播學院的幾位教授不約而同地與學弟妹們在課堂、課後或臉書分享與探討「理論與實務的距離」，此外亦有不少媒體朋友關注這本書中所提到的問題，透過出版公司與我聯繫。

丁允恭案女記者 竊前男友雜物判刑

總統府前發言人丁允恭與女記者畸戀被職務法庭判撤職，事件女主角何姓女子與丁結束關係後，另與港籍勞姓男子交往，卻不滿勞提分手，...

臺安醫院爆弊案！檢調搜索約談院長等高層到案

臺安醫院院長黃暉庭被控和臺安101診所合作，衍生出多起糾紛，臺安醫院告臺安101診所違法使用「臺安商標」，導致健檢中心更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。