妻子想過軟爛生活 還揚言要作法害死老公！法官判離

桃園陳姓女子和先生結婚5年多，雙方因工作長期分隔金門、台灣兩地；陳的先生控訴，老婆過度迷信，自稱有乩童命表示「要修練當乩童」、「她的身體神愛鬼也愛」，甚至揚言「要作法害死他世世代代」，陳夫不堪長期精神壓力訴請離婚，法院認為有理由判准2人離婚，可上訴。

陳夫主張，和妻子2015年7月結婚，因為自己長期在金門工作，老婆為了省交通費設籍金門，但實際仍住在桃園，他每次休假回台相聚，但陳女沒有工作還對他說要過「軟爛的生活」，加上相當迷信，曾自己是乩童命，要求他順從自己否則就威脅同歸於盡、要殺害他。

陳女表示，她同意離婚，但希望先生可以還她一些個人物品如皮箱、行李箱等，還有答應她一切條件，若先生不能滿足，她就不願以和解方式離婚。

法院勘驗2人LINE對話，發現陳女說「我已經準備好過軟爛生活了」、「我被逼到要馬上修煉當乩童」、「我成為乩童可以做法害死你的生生世世的後代」、「我的身體的就是神愛鬼也愛，我就是個女巫」、「跟你家一起玉石俱焚」，「看誰比較瘋死的比較慘」等語。

法院審酌，根據以上言論，可見陳夫、陳間誠摯相愛、互信及互諒的基礎已動搖不復存在，任何人都無法忍受配偶以此言論施加精神壓力，且陳女對於先生的指控沒有爭執，也當庭表示願意離婚，顯見陳女也無維持婚姻的主觀意願。