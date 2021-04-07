富驛酒店前董座涉詐貸2億 侯尊中遭搜索

亞特伍德公司負責人陳峻博。記者張宏業攝影 調查局獲報，指「富驛-KY」富驛酒店前董事長侯尊中，涉與木琳室內裝修負責人蘇順展、亞特伍德實業負責人陳峻博合謀，以不實的採購及工程合約向銀行詐貸2億元，台北市調查處今搜索約談侯尊中等3人，全案朝違反銀行法偵辦，晚間移送台北地檢署複訊。

據調查，2015年3月，侯尊中涉以裝修墾丁泊逸酒店名義，與蘇順展合謀，利用本木公司、木琳公司名義，製作不實之設計工程合約書與工程合約書；另與陳峻博共謀，以亞特伍德公司名義製作不實的採購合約書，向合庫銀行申請修繕授信貸款。

調查發現，本木、木琳及亞特伍德等3家裝修公司，實際工程款項僅約1億餘元，卻開立不實3億元裝修發票給墾丁渡假村公司，自2015年4月至2017年1月間，分多次向合庫銀行申請核撥貸款高達2億餘元至墾丁渡假村公司，侯尊中等人因此涉詐貸至少2億餘元。

出身鋼鐵世家的侯尊中，父親侯清波在東和鋼鐵出任要職，伯父侯政廷則是東和鋼鐵創辦人之一，侯尊中1992年前往大陸投資，原想打造連鎖飯店，豈料在大陸市場碰壁，董座職位無預警被其他大股東解任。