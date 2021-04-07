快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富驛酒店前董座涉詐貸2億 侯尊中遭搜索

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

亞特伍德公司負責人陳峻博。記者張宏業攝影
亞特伍德公司負責人陳峻博。記者張宏業攝影
調查局獲報，指「富驛-KY」富驛酒店前董事長侯尊中，涉與木琳室內裝修負責人蘇順展、亞特伍德實業負責人陳峻博合謀，以不實的採購及工程合約向銀行詐貸2億元，台北市調查處今搜索約談侯尊中等3人，全案朝違反銀行法偵辦，晚間移送台北地檢署複訊。

據調查，2015年3月，侯尊中涉以裝修墾丁泊逸酒店名義，與蘇順展合謀，利用本木公司、木琳公司名義，製作不實之設計工程合約書與工程合約書；另與陳峻博共謀，以亞特伍德公司名義製作不實的採購合約書，向合庫銀行申請修繕授信貸款。

調查發現，本木、木琳及亞特伍德等3家裝修公司，實際工程款項僅約1億餘元，卻開立不實3億元裝修發票給墾丁渡假村公司，自2015年4月至2017年1月間，分多次向合庫銀行申請核撥貸款高達2億餘元至墾丁渡假村公司，侯尊中等人因此涉詐貸至少2億餘元。

出身鋼鐵世家的侯尊中，父親侯清波在東和鋼鐵出任要職，伯父侯政廷則是東和鋼鐵創辦人之一，侯尊中1992年前往大陸投資，原想打造連鎖飯店，豈料在大陸市場碰壁，董座職位無預警被其他大股東解任。

墾丁 酒店 詐貸

延伸閱讀

未來高雄備援用水 南化水庫聯通管破損搶修

外包工程陋習 李正皓爆東新營造致員工身亡只賠16萬?

影／勞動部長：1個月內 全面勞檢台鐵223個工程

太魯閣號事故 工程委外 責任還在！

相關新聞

23名法官與翁茂鍾接觸證據不足 名字不公布

佳和集團董事長翁茂鍾和多名司法官不當接觸，司法院今天二度公布調查報告，人事審議委員會認定共有26名法官有違失，包括前懲戒...

屏東縣議員潘淑真棄保潛逃 檢方發布通緝

民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉及賄選被判刑2年6個月確定，屏東地檢署通知2月8日入獄服刑，但潘淑真棄保潛逃，屏東地檢署今天...

向心夫婦涉洗錢遭起訴 國安法偵辦中

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青捲入案中，台北地檢署認定向心、龔青...

司法正義為何被扭曲？前檢察官：理想和實踐有距離

拙作《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》在3月初出版以來，受到各界先進的關注並提出實務經驗的分享與反思。頃聞法律與傳播學院的幾位教授不約而同地與學弟妹們在課堂、課後或臉書分享與探討「理論與實務的距離」，此外亦有不少媒體朋友關注這本書中所提到的問題，透過出版公司與我聯繫。

丁允恭案女記者 竊前男友雜物判刑

總統府前發言人丁允恭與女記者畸戀被職務法庭判撤職，事件女主角何姓女子與丁結束關係後，另與港籍勞姓男子交往，卻不滿勞提分手，...

臺安醫院爆弊案！檢調搜索約談院長等高層到案

臺安醫院院長黃暉庭被控和臺安101診所合作，衍生出多起糾紛，臺安醫院告臺安101診所違法使用「臺安商標」，導致健檢中心更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。