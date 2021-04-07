知本光電案 經濟部及廠商質疑部落拉罕是否具起訴資格

台東縣卑南族卡大地布部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，提告請求撤銷經濟部籌設許可處分。台北高等行政法院今上午開庭，被告經濟部及參加人盛力公司認為三大拉罕起訴屬當事人不適格。

法扶專職律師謝孟羽表示，由拉罕提起本件訴訟已經法院在聲請停止執行案時肯認當事人適格。太陽能開發案應取得原住民族部落同意，且原住民族權利受憲法及憲法增修條文、法律所保障。黃馨雯律師指出，籌設許可為許可開發階段，事前要取得諮商同意。

庭後，謝孟羽受訪說，經法官整理今日爭點可知，在程序上，因為盛力公司質疑巴卡魯固家族拉罕林茂盛身兼會議主席，是否適格能提起本件訴訟？本件訴訟是否又違反諮商辦法？

諮商辦法是否違反原住民族基本法第21條的立法目的與精神？究竟有無尊重部落對於土地權利？有無部落自覺權利？有無尊重部落以其傳統組織、文化，來決定這塊土地應該如何利用的權利？

「巴卡魯固」家族拉罕林茂盛指出，我們不是反對光電廠，最主要是縣政府以及廠商作事之前，應先向部落拉罕告知，表達要在傳統領域蓋光電廠，若早一點告知，今天不會有這個事情。

「羅琺尼耀」家族代理拉罕陳正宗說，其實知本光電案，一剛開始最嚴重的錯誤就是諮商部份，早在2017年開始作可行性評估時，就沒有部落的想法，也只有一次的說明會，而這麼大型的開發案只有一次說明會，導致所有的一些資訊完全不透明。

陳正宗表示，在這樣的情況之下就跟廠商簽約了，所以這是部落一直無法理解的部份，一直到現在，部落也提民事訴訟，加上今天的行政訴訟，最主要的目的就是要釐清這些爭議。 台東部落「瑪琺琉」、「巴卡魯固」和「羅琺尼耀」等三大家族拉罕決定以部落名義提告救濟。記者賴佩璇／攝影

【中央社台北7日電】

台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落請求撤銷籌設許可。法院今天開庭，經濟部律師說，部落屬當事人不適格，部落則說，諮商投票過程有爭議。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；台東市公所於108年間代行召開部落會議，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。

經濟部去年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，日前提起訴願，並向台北高等行政法院提起本案撤銷許可訴訟以及聲請停止執行。

本案部分，台北高等行政法院今天開庭，經濟部委任律師表示，部落不是公法人，當事人不適格，質疑部落怎能對自己通過的決議提起訴訟。

部落委任律師則說，投票過程出現「委託投票」爭議，引起部落分裂；「瑪琺琉」、「巴卡魯固」和「羅琺尼耀」等三大家族決定以部落名義提告救濟，且在聲請停止執行案時，法院已肯認部落當事人適格。

卡大地布部落之前聲請停止執行、暫停開發，台北高等行政法院裁准，盛力公司（籌備處）不服，提起抗告。最高行政法院1月底認定，原處分僅籌設許可，效力不及於得在土地上施工，且卡大地布部落將因原處分的執行遭受難於回復之損害，於法無據，改裁定駁回聲請確定。