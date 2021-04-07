買賣股票稱受營業員誤導損失巨利 張姓男子求償被駁回

圖為台股示意圖。記者林伯東攝影／報系資料照

台東縣張姓男子去年3月要出售某股票，但薛姓營業員告知股票分配現金和股票股利情況，他改變主意不賣，事後卻認為如依自己操作可賺430萬元以上，向台東地院訴請損害賠償，法官調查發現薛姓營業員並未阻止他買賣，最後也由他決定不賣，且買賣結果未必都能如他的意，駁回告訴。案仍可上訴。

張姓男子表示，去年3月間某日股市開盤前，他打電話給薛姓營業員，要以跌停價格賣出持有的300張股票，但薛卻告知股利訊息，他因此誤判中斷賣出。事後發現如未受誤導，賣出可獲800萬多元；等到1周後國安基金護盤時，可逢低買回300張，價差可獲利200萬多元。

如他再全數購買當時股價約為4.2元的另一支食品股，可購入約520張，再以封關價8.3元賣出，可獲利約431萬元，加上精神損失100萬元，合計請求薛賠償530萬元。他強調「營業員職責就是依客戶指示下單」，自認受到誤導，先請求賠償一半約260萬元。

「我哪有誤導他」薛姓營業員說，當天她告知年度分配現金、股票股利，張姓客戶隨即回覆「喔好啦好啦好啦，先放著等」，她還提醒「要賣再跟我說」，有通話錄音為證，並沒有任何誤導，更不必賠償對方。

法官調查後認為，既然薛姓營業員未引導或阻止張姓男子賣出，都由張自行決定，也就沒有賠償問題；至於張自行推演的買賣收益並未實現，無法證實確有損失，也不必賠償。