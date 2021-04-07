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啃老逆子猛刺母217刀致死 弟妹及父獲賠528萬

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄35歲李姓男子前年與母親爭吵後，持剪刀猛刺生母217刀，行兇後致電媒體爆料請求協助報警，李審理時答辯稱有精神疾病，高雄地院審理時認為李行兇時仍具辨識違法能力，判無期徒刑、褫奪公權終身，後來李嫌的家人心痛請求賠償，地院民事庭判李男須賠償弟妹、生父合計528萬元。

李姓男子住在高雄小港區，與同住陳姓母親時常起口角衝突，2019年10月17日上午11點多，兩人在臥室又起爭執，李先持木椅毆打生母，接著再持利剪猛刺母親，導致母親倒臥血泊，因失血過多死亡。

李行凶後第一時間並未報警，反而打電話至某媒體投訴專線，經記者通報警方，整起凶案才曝光。後來李男稱有思覺失調症，偵查庭指「記憶中跟媽媽吵得激烈，下一個記憶就是我坐床上，媽媽已經躺在地上了」，答辯時也稱自己有精神疾病，犯案當下已不能辨識行為違法。

雄院請來長庚醫院做精神鑑定，李在鑑定時精神意識清楚，思考還具邏輯性，且犯案後還打電話給媒體不報案，還能上網查爆料專線與廢死聯盟電話，並非典型解離症狀，因此認定李男犯案時並沒有因精神、心智障礙，妨害他辨識行為的能力。刑事部分李男一審被判無期徒刑，褫奪公權終身。

後來李男胞弟、胞妹、生父提出賠償，胞妹、生父各求償200萬精神慰撫金，胞弟則是加上喪葬費用等，求償223餘萬元，雄院民事庭法官認為，李男殺害生母造成家庭破碎，胞弟、胞妹及父親承受極大痛苦，但考量3人已經請領犯罪被害人補償金，因此判李男應賠償父親、胞妹各175萬元，胞弟178萬元，全案可上訴。

高雄35歲李姓男子（中）涉持剪刀刺死母親，一審被判無期徒刑，還得賠償家人合計528萬元。本報資料照
高雄35歲李姓男子（中）涉持剪刀刺死母親，一審被判無期徒刑，還得賠償家人合計528萬元。本報資料照

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