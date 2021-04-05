開車插隊被檢舉吃罰單 法官撤銷罰單：未妨礙通行

台中市吳姓女子在去年4月間開車沿西屯區台灣大道往東大路行駛，接近路口時，車道由二線道變為三線道，因當時車多，吳女原本行駛在內側車道，吳女直接打方向燈插隊到外側車道後，再鑽車縫轉回內側車道，後方有用路人檢舉吳女任意跨越2車道行駛，遭罰600元，不過吳女不服提起行政訴訟後，台中地院行政庭認為，吳女沒有持續妨礙兩車道車輛通行，撤銷罰單，判她免罰。

判決指出，台中市吳姓女子去年4月22日上午7時許，開車行經西屯區台灣大道近東大路口時，快車道從二線道變為三線道，其中一道為左轉車道，吳女行駛到路口時，已是紅燈，但左轉燈尚為亮起，吳女疑不願排隊久候，因此先打方向燈，右切外側車道後，再等左轉燈亮起時，切進外側、內側車道中央的車縫中，行駛回內側車道，但全程都被後方的用路人拍下，並檢舉吳女「任意跨越兩條車道行駛」。

吳女遭台中市交通事件裁決處開罰600元，但吳女不服提出行政訴訟，吳女主張，她是因閃避前車停等左轉車輛，有打右方向燈提醒右側車輛，避過前車以免擋住後面要左轉車輛，隨後即直行停等紅燈，且該路段非雙白色線路段禁止變換，只依檢舉影像來裁罰，沒有實際任意跨越兩條車道行駛之標準數據來認定，無法讓人信服。