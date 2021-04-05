新北警家防官劈腿偷吃已婚小護士 鬧翻丟官挨告性侵

新北市黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官時，因業務結識申請保護令的已婚女護理師，2人發展成炮友多次發生性行為，後來鬧翻，女方提告性侵，黃姓警員因此被記2大過調職、函送地檢署偵辦。

據了解，32歲護理師去年年初仍在打離婚官司、與丈夫分居中，同時另與其他對象鬧糾紛，4月間向三重警分局申請保護令，由33歲的防治組黃姓家防官受理核發，雙方因而認識。

後來黃姓警員並未避嫌，瞞著穩定交往中的女友，與仍有婚姻關係的護理師，從去年5、6月起，多次在女方租屋處發生性行為。直到上個月11日在女方租租屋處，黃姓警員發現女方另有其他性伴侶，竟大發醋勁激烈爭吵。

12日黃男重返女方住處，再為此事爭執，後來卻發生性行為。13日女方即到三重警分局投訴，指控黃男違反她的意願涉嫌妨害性自主，後來又向其他單位提告性侵。