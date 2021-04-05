快訊

網紅"韓德凱文森"證實為第49名罹難者 母泣：台鐵草菅人命

衰爆！站邊坡的他是太魯閣號乘客「不是工人啦」

新北警家防官劈腿偷吃已婚小護士 鬧翻丟官挨告性侵

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官時，因業務結識申請保護令的已婚女護理師，2人發展成炮友多次發生性行為，後來鬧翻，女方提告性侵，黃姓警員因此被記2大過調職、函送地檢署偵辦。

據了解，32歲護理師去年年初仍在打離婚官司、與丈夫分居中，同時另與其他對象鬧糾紛，4月間向三重警分局申請保護令，由33歲的防治組黃姓家防官受理核發，雙方因而認識。

後來黃姓警員並未避嫌，瞞著穩定交往中的女友，與仍有婚姻關係的護理師，從去年5、6月起，多次在女方租屋處發生性行為。直到上個月11日在女方租租屋處，黃姓警員發現女方另有其他性伴侶，竟大發醋勁激烈爭吵。

12日黃男重返女方住處，再為此事爭執，後來卻發生性行為。13日女方即到三重警分局投訴，指控黃男違反她的意願涉嫌妨害性自主，後來又向其他單位提告性侵。

警方啟動內部調查，黃男承認多次發生性行為，但主張每次都是合意，從未違反對方意願。但是警方查出，女方今年2月才完成離婚程序，黃姓警員之前與她發生性行為時，她仍有婚姻關係，因此以違反內部規定為由，於3月15日核記大過2次、提列教育輔導對象，調離三重警分局並調整職務不得擔任家防官。涉嫌妨害性自主則於3月16日，函送新北地方檢察署偵辦。

黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。記者林昭彰／翻攝
黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。記者林昭彰／翻攝

性行為 護理師

延伸閱讀

太魯閣號事故 台大醫院痛失資深加護病房護理師

太魯閣號51死 新北巿府成立捐款專戶指定給新北傷亡者

高職師二度性侵未滿16歲女學生 事後送手機不久便分手

嘉義家暴父性侵12歲女兒 檢警驗傷採證驗出父親DNA

相關新聞

新北警家防官劈腿偷吃已婚小護士 鬧翻丟官挨告性侵

新北市黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官時，因業務結識申請保護令的已婚女護理師，2人發展成炮友多次發生性行為，後...

江啟臣：林佳龍、祁文中應下台負責 並送監察院彈劾

太魯閣號事故造成嚴重傷亡，國民黨主席江啟臣在臉書表示，重大人禍過後，分層究責只是基本，檢討改革才是重點。國民黨主張，交通...

工程師考證照失利 怪網友笑他「英粉都是低能兒」所致

高雄吳姓男子在知名挺韓粉專「仁武阿鴻」，標註黃姓電腦工程師並留言笑他「英粉都是低能兒」，後來黃男參加電腦數位控制乙級證照...

被牙醫師罵三字經 鄰居求償24萬 法官判賠金額出爐

台中市陳姓男子與柯姓牙醫師是鄰居，但前年6月間，柯因停車糾紛，與陳發生口角，柯在社區管理室內，數度以三字經辱罵陳，還嗆聲...

賄選里長當選無效 排名第3者求償30萬法官駁回

基隆市中正區曾姓里長因違反選罷法被判刑、當選無效。得數排名第3的張姓候選人主張，曾女犯行造成她敗選並受有財產及名譽損害，...

車道有直行箭頭 她開到路口左轉收紅單 辯路口沒畫箭頭

林姓女子開車從基隆中正路右轉信二路後，行駛畫設直行箭頭的中間車道，但在路口左轉義一路，被人以行車紀錄器畫面檢舉違規，收到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。