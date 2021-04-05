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衰爆！站邊坡的他是太魯閣號乘客「不是工人啦」

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江啟臣：林佳龍、祁文中應下台負責 並送監察院彈劾

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

太魯閣號事故造成嚴重傷亡，國民黨主席江啟臣在臉書表示，重大人禍過後，分層究責只是基本，檢討改革才是重點。國民黨主張，交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中政次都有無可迴避的責任，也應下台負責，並送監察院調查、彈劾；也要求台鐵提出這次工程的「施工防災計畫」及「交通維持計畫書」，主張懲處台鐵失職人員。

江啟臣表示，事發後他與黨部、黨團幹部討論確認了「救災優先，堅持咎責」的方針，也確定以國會為主要監督場域。遺憾的是，民進黨政府面對不幸國殤，仍透過龐大的網路資源，反擊對於台鐵、政府主管部門的檢討聲浪。台鐵內部流出的對話截圖， 更顯現相關官員並未痛定思痛，竟仍在思考切割卸責。

江啟臣表示，國民黨與立院黨團除了追究監造、施工、專案管理等單位之責任，也要求台鐵提出這次工程的「施工防災計畫」及「交通維持計畫書」，主張懲處台鐵失職人員。

江啟臣也說，交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中政次都有無可迴避的責任，也應下台負責，並送監察院調查、彈劾。他也認為，行政院長蘇貞昌上任後對普悠瑪事故後政院主導的「台鐵總體檢報告」遲未核定，更無作為，經此重大事故，凸顯蘇院長對台鐵改革延宕責無旁貸，也應下台負責。

江啟臣強調，蔡總統代表政府整體，對政務官與公務員的怠惰失當造成國殤，也必須向全體國民道歉，「讓各個層級的人負起該負的責任，只是對告慰罹難者的第一步」。

江啟臣說，「兩年半前普悠瑪的創傷，殞落的人命，卻未能驅使政府認真改革」。回看2年前完成的「台鐵總體檢報告」，到今天有開始落實的有多少？為何一次慘劇還學不到教訓，拿不出作為，只能讓大家今天再悲痛一回？這些悲痛與遺憾，必須成為全面啟動改革工程的動力。

江啟臣表示，除了事後咎責，更重要的是台鐵在制度、運安上的持續改革。身為在野黨，必須克盡職責，將哀傷的情緒，轉化成在野監督更強大的力道！將會透過各種方式，讓政府知道， 每一條人命的可貴。

國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

台鐵 江啟臣

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