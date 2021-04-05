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桃園校內偷拍女學生如廁 男老師判刑5月定讞

中央社 / 台北5日電

桃園邵姓男老師涉在校內女廁的芳香劑裡裝針孔攝影機，拍人如廁，一審判刑6月，二審考量他與1名女學生和解等，改判5月，得易科罰金。案經上訴，最高法院日前駁回，全案定讞。

全案緣於，邵男於民國108年11月底於校園的女廁內，將微型攝影機隱藏於芳香劑內，並開啟攝影功能，置於廁間隔間牆上，竊錄2名女學生如廁、更衣時脫褲裸露臀部。

女學生察覺告知校方並報警；桃園市教育局表示，偷拍器材放置不到1小時就被發現，但已有學生受害，校方除進行校安通報並將涉案教師停職靜待調查。

刑事部分，桃園地檢署將邵男起訴，一審桃園地方法院依「成年人故意對少年犯竊錄非公開之活動及身體隱私部位罪」，判刑6月，得易科罰金。

經上訴，二審台灣高等法院認為，邵男擔任老師作育英才，並為莘莘學子之榜樣，卻為滿足其個人之偷窺慾望，沒有正當理由的情況下，竊錄女學生如廁過程，不僅極為卑劣，更讓女學生心理受創，蒙上陰影。

二審指出，邵男之前已因相類似的案件經法院判處有期徒刑並宣告緩刑確定，但他卻不知警惕，再犯本案罪行，實屬不該，考量他與1名女學生達成和解並取得諒解，改判刑5月，得易科罰金；案經上訴後，最高法院駁回，全案定讞。

偷拍

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