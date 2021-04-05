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工程師考證照失利 怪網友笑他「英粉都是低能兒」所致

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄吳姓男子在知名挺韓粉專「仁武阿鴻」，標註黃姓電腦工程師並留言笑他「英粉都是低能兒」，後來黃男參加電腦數位控制乙級證照考試失利，認為是吳男留言笑他，害他無法專心應試才沒通過考試，憤而提高求償5萬元，但法官認為雖然吳男留言難免對黃男造成影響，應不至於左右考試結果，因此判吳只須賠償3000元。

判決指出，2019年7月18日，知名挺韓直播主「仁武阿鴻」在臉書開立直播影片，吳標記黃男「呵呵英粉都是低能兒」，雙方於是在直播留言區筆戰，當天晚上黃男回家後，發現臉書遭人標註，點開發現是吳男標註他笑「英粉都是低能兒」，因此提告公然侮辱

沒多久，黃男參加電腦數位控制乙級考試，因考試未通過，黃男將考試結果遷怒到當天留言，認為吳男留言不僅害他被親友取笑，還造成他身心痛苦，因此沒辦法通過證照考試，害他損失4000元報名費，提告公然侮辱，再額外向吳男提民事求償5萬元。

但吳男審理時反駁，稱他雖然留言「英粉都是低能兒」，但沒通過考試跟留言毫無關係，黃求償5萬元太高。

案經高雄地院審理，刑事法官認為吳男標記黃男留言，很明顯就是針對黃男辱罵低能兒，因此依公然侮辱罪，處吳男3000元罰金，至於求償5萬元部分，高雄鳳山簡易庭審理時認為，吳男雖然有留言恥笑黃男，但即使留言內容造成黃身心受創，應不至於影響考試結果，不能作為精神慰撫金的依據。

簡易庭民事法官考量黃男大學畢業，現職為電腦工程師，吳男從事勞工一職，且公然侮辱部分經高雄地院判罰3000元，考量兩人狀況後，最後判吳男只須賠償3000元。

吳姓男子在「仁武阿鴻」直播影片中標註黃男「英粉都是低能兒」，黃男認為留言害他無法專心應考提告，法官最後判無需賠償3000元。圖／翻攝自臉書
吳姓男子在「仁武阿鴻」直播影片中標註黃男「英粉都是低能兒」，黃男認為留言害他無法專心應考提告，法官最後判無需賠償3000元。圖／翻攝自臉書

公然侮辱

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