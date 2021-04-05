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被牙醫師罵三字經 鄰居求償24萬 法官判賠金額出爐

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與柯姓牙醫師是鄰居，但前年6月間，柯因停車糾紛，與陳發生口角，柯在社區管理室內，數度以三字經辱罵陳，還嗆聲「是沒有念過書，不然來告我看看」，陳提告妨害名譽後，柯遭判拘役30天，另民事部分，判賠精神撫慰金2萬元，陳不服上訴，認為金額過低，求償24萬撫慰金，不過台中地院審理後，認為原審判賠金額適當，判賠2萬確定。

判決指出，陳姓男子原是外商公司的亞洲區業務，前年間待業時，與擔任牙醫師的柯姓男子是同棟社區的鄰居，前年6月13日，雙方因為停車問題發生口角，柯在社區管理室內，數度對陳辱罵三字經，還罵「你的車擋住我的車了」、「你是沒有唸過書，不然你來告我看看」，陳據此提告公然侮辱。

全案刑事部分，經台中地院審理後，判柯拘役30天，得易科3萬元，全案確定，民事部分，則判賠陳2萬元精神撫慰金，但陳認為，法院判賠的精神撫慰金過低，提出上訴，要求柯需賠償24萬的精神撫慰金。

但柯姓男子抗辯，陳的求償金額過高，且他有兩個小孩要養，而且正在攻讀碩士班，經濟壓力重，另外，陳在案發時是待業中，也無法提出案發後的實際損害，請求法院駁回陳的訴請。

台中地院審酌，陳姓男子畢業於國外大學，曾任外商公司業務，月薪約24萬元，名下有土地、汽車等財產，柯姓男子是牙醫師，每月收入約10萬元，名下有3筆不動產，存款數百萬元，雙方的經濟、社會地位相當，不過二人都非社會上眾所周知的名人，一審判賠的精神慰撫金的金額，與其他非公眾人物名譽受損案件獲賠的慰撫金相較，沒有偏低的情形，駁回陳訴請，判賠2萬確定，不得上訴。

台中市柯姓牙醫師前年間因停車糾紛，辱罵陳姓鄰居，遭陳求償24萬，台中地院判賠2萬確定。圖／報系資料照
台中市柯姓牙醫師前年間因停車糾紛，辱罵陳姓鄰居，遭陳求償24萬，台中地院判賠2萬確定。圖／報系資料照

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