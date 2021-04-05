被牙醫師罵三字經 鄰居求償24萬 法官判賠金額出爐

台中市陳姓男子與柯姓牙醫師是鄰居，但前年6月間，柯因停車糾紛，與陳發生口角，柯在社區管理室內，數度以三字經辱罵陳，還嗆聲「是沒有念過書，不然來告我看看」，陳提告妨害名譽後，柯遭判拘役30天，另民事部分，判賠精神撫慰金2萬元，陳不服上訴，認為金額過低，求償24萬撫慰金，不過台中地院審理後，認為原審判賠金額適當，判賠2萬確定。

判決指出，陳姓男子原是外商公司的亞洲區業務，前年間待業時，與擔任牙醫師的柯姓男子是同棟社區的鄰居，前年6月13日，雙方因為停車問題發生口角，柯在社區管理室內，數度對陳辱罵三字經，還罵「你的車擋住我的車了」、「你是沒有唸過書，不然你來告我看看」，陳據此提告公然侮辱。

全案刑事部分，經台中地院審理後，判柯拘役30天，得易科3萬元，全案確定，民事部分，則判賠陳2萬元精神撫慰金，但陳認為，法院判賠的精神撫慰金過低，提出上訴，要求柯需賠償24萬的精神撫慰金。

但柯姓男子抗辯，陳的求償金額過高，且他有兩個小孩要養，而且正在攻讀碩士班，經濟壓力重，另外，陳在案發時是待業中，也無法提出案發後的實際損害，請求法院駁回陳的訴請。