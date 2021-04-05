賄選里長當選無效 排名第3者求償30萬法官駁回

基隆市中正區曾姓里長因違反選罷法被判刑、當選無效。得數排名第3的張姓候選人主張，曾女犯行造成她敗選並受有財產及名譽損害，求償30萬元。基隆地院審結，指曾女以1415票當選，次高票張男922票，張女238票排名第3，難認落選為曾女違反選罷法造成，加上張女未能舉證，駁回告訴。全案可上訴。

張女提告細數曾女2018年參選里長時「搓圓仔湯」，賄賂有竟競爭者放棄競選並明示為她助選，以及安排免費餐飲期約賄選等違法事實，指曾女雖當選里長，但被法院依違反選罷法判刑、褫奪公權；上訴後經台灣高等法院駁回。

張女表示，基隆地檢署也提起當選無效訴訟，經基隆地院審理，判決曾女當選。她是同屆里長參選人，獲得票238票。曾女的犯行不法侵害她的權利，並造成敗選，受有財產及名譽損害，請求曾女賠償30萬元。

曾女答辯，違反選罷法案件在高院駁回上訴後，已委請律師聲明上訴，尚未確定。張女縱認她有違反選罷法事實，但她所涉案件行為，對張女並無加害行為，何來侵權，求償於法不合。

法院審理後指出，選舉失利原因很多，難僅以曾女違反選罷法行為，認定造成張女未當選。曾女以1415票當選，次高票張男922票，張女為238票，排名第3，與前兩人得票數差距甚遠，難認張女落選為曾女違反選罷法造成。