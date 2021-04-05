聽新聞
test
0:00 / 0:00
賄選里長當選無效 排名第3者求償30萬法官駁回
基隆市中正區曾姓里長因違反選罷法被判刑、當選無效。得數排名第3的張姓候選人主張，曾女犯行造成她敗選並受有財產及名譽損害，求償30萬元。基隆地院審結，指曾女以1415票當選，次高票張男922票，張女238票排名第3，難認落選為曾女違反選罷法造成，加上張女未能舉證，駁回告訴。全案可上訴。
張女提告細數曾女2018年參選里長時「搓圓仔湯」，賄賂有竟競爭者放棄競選並明示為她助選，以及安排免費餐飲期約賄選等違法事實，指曾女雖當選里長，但被法院依違反選罷法判刑、褫奪公權；上訴後經台灣高等法院駁回。
張女表示，基隆地檢署也提起當選無效訴訟，經基隆地院審理，判決曾女當選。她是同屆里長參選人，獲得票238票。曾女的犯行不法侵害她的權利，並造成敗選，受有財產及名譽損害，請求曾女賠償30萬元。
曾女答辯，違反選罷法案件在高院駁回上訴後，已委請律師聲明上訴，尚未確定。張女縱認她有違反選罷法事實，但她所涉案件行為，對張女並無加害行為，何來侵權，求償於法不合。
法院審理後指出，選舉失利原因很多，難僅以曾女違反選罷法行為，認定造成張女未當選。曾女以1415票當選，次高票張男922票，張女為238票，排名第3，與前兩人得票數差距甚遠，難認張女落選為曾女違反選罷法造成。
法院指出，張女並未舉證曾女違反選罷法與她落選具相當因果關係，也未舉證說明所受損害為何，因此請求曾女賠償30萬元不予准許。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言