車道有直行箭頭 她開到路口左轉收紅單 辯路口沒畫箭頭

林姓女子開車從基隆中正路右轉信二路後，行駛畫設直行箭頭的中間車道，但在路口左轉義一路，被人以行車紀錄器畫面檢舉違規，收到600元罰單。林女訴請撤銷處分，理由是車流輛大，在信二路短短80公尺難以及時切入左線車道。基隆地院審結，認為林女刻意搶快，並無與其他車輛循序前進意願，駁回告訴。全案可上訴。

林女起訴主張，去年6月18日晚間7點多開車由中正路右轉信二路時，無法馬上開進左線車道。信二路在中正路、義一路間僅80公尺，當時車流量大，難以變換車道；若要切入左線車道，也可能導致後方車輛堵塞。

林女認為，她開車沿信二路中間車道行駛，路口並無禁止左轉標誌，僅車道畫設直行箭號指示標線。再者，直行箭頭僅畫到交岔路口前，她是在進入路口才開始左轉，並未違反標線指示，聲明撤銷原處分。

公路總局台北市區監理所答辯，違規地點信二路是3線道，右線為直行及右轉車道、中間車道直行，左線為直行及左轉車道，路面均有明顯標線指示。警方接獲檢舉檢視畫面，確有不依標線指示行駛事實，舉發無誤，裁罰有據，聲明駁回告訴。

法官當庭勘驗檢舉畫面，行車紀錄器車輛行駛中間車道，一開始前方轎車右轉方向燈亮起，並行駛到右線車道。接著看到林女駕駛的轎車行駛中間車道，左轉方向燈亮起並持續閃爍，到路口時開始向左轉彎，行車紀錄器車輛持續往前行駛。

法院審理後指出，道路交通安全規則明訂汽車駕駛人在同向2車道以上道路行駛時，應遵守標線規定，林女既在繪有直行標線車道行駛，自應依指示繼續直行。