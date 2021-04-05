快訊

屢次下台屢升官！ 林佳龍會不會也跟他一樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太想老婆逃離監所？他全裸躲床下被逮送辦再多判3個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

住台南市的鄭姓男子去年因案在嘉義看守所服刑，去年底到台南市後壁區工廠監外作業，疑太思念老婆，加上不滿被責罵，竟逃離作業廠，之後警方到他家，發現鄭全身赤裸躲在床下，帶回監所繼續服刑，檢方並依脫逃罪起訴、聲請簡易判決，嘉義地院判處3月徒刑，可易科罰金。

37歲鄭姓男子因犯下多起竊盜、1起搶奪案，去年被判刑1年5個月確定，進入嘉義看守所服刑，因在監所表現良好，分配到台南市後壁區作業場監外工作，去年12月24日上午突然逃離作業廠、不知去向。

作業廠管理員當天找不到鄭男，立即通報嘉義監所，監所並請警方協尋，台南市警方當天下午到鄭家中查訪，見他全裸躲在床底下，經喝斥「不穿衣服躲床下幹甚麼？」鄭男才爬出來束手就擒。

據了解，鄭被逮後曾向警方供稱，因太思念老婆、家人才脫離工廠，但檢方訊問時鄭男指稱，脫逃當天上午10時許，在監外作業廠區作業時受老闆責罵，心生不滿才逃跑，隨即返回臺南市安南區住處。

監所表示，鄭男能到監外作業是非常難得機會，如果持續表現良好，原本今年元月即可申請假釋出獄，此次涉犯脫逃罪被逮回看守所後，不僅取消自主監外作業，也少了假釋機會，被判刑後可能要關更久或易科罰金。

檢察官認為，鄭身為受刑人，不珍惜監外作業社區處遇機會，竟擅自離開廠區返家，妨害國家公權力行使，所為實屬不該，考量鄭犯後坦承犯行，態度良好，犯罪動機並未使用暴力手段、脫逃在外時間不長，聲請以簡易判決處刑。

鄭姓男子去年因案在嘉義看守所服刑，去年底疑太思念老婆，加上不滿被責罵，逃離作業廠被逮捕，嘉義地院判3月徒刑，可易科罰金。記者卜敏正／攝影
鄭姓男子去年因案在嘉義看守所服刑，去年底疑太思念老婆，加上不滿被責罵，逃離作業廠被逮捕，嘉義地院判3月徒刑，可易科罰金。記者卜敏正／攝影

假釋 竊盜 受刑人 全裸

延伸閱讀

4度聲明異議無用 蘇大媽昨天發監

台南「蘇大媽」申請易科罰金被駁發監執行 再聲明異議

影／傳受刑人監外揪團摩鐵開趴 法務部長：非常不應該

鴻海旗下富智康獲大單 緊急招工

相關新聞

被牙醫師罵三字經 鄰居求償24萬 法官判賠金額出爐

台中市陳姓男子與柯姓牙醫師是鄰居，但前年6月間，柯因停車糾紛，與陳發生口角，柯在社區管理室內，數度以三字經辱罵陳，還嗆聲...

賄選里長當選無效 排名第3者求償30萬法官駁回

基隆市中正區曾姓里長因違反選罷法被判刑、當選無效。得數排名第3的張姓候選人主張，曾女犯行造成她敗選並受有財產及名譽損害，...

車道有直行箭頭 她開到路口左轉收紅單 辯路口沒畫箭頭

林姓女子開車從基隆中正路右轉信二路後，行駛畫設直行箭頭的中間車道，但在路口左轉義一路，被人以行車紀錄器畫面檢舉違規，收到...

太想老婆逃離監所？他全裸躲床下被逮送辦再多判3個月

住台南市的鄭姓男子去年因案在嘉義看守所服刑，去年底到台南市後壁區工廠監外作業，疑太思念老婆，加上不滿被責罵，竟逃離作業廠...

惡意逼車 最高罰3.6萬

為加強道路安全，交通部近日預告草案，擬針對特定違規行為修法重罰，其中惡意逼車最高罰三點六萬、無照駕駛最高罰二點四萬且可移...

爛醉還開車！女自撞蘇花山壁卡溝 酒測值高達1.53毫克

清明連假期間，蘇花路廊發生嚴重酒駕車禍，林姓女子2日上午駕駛休旅車行經宜蘭南澳鄉蘇花公路，因自撞山壁，導致車輛卡住路旁水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。