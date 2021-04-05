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太想老婆逃離監所？他全裸躲床下被逮送辦再多判3個月
住台南市的鄭姓男子去年因案在嘉義看守所服刑，去年底到台南市後壁區工廠監外作業，疑太思念老婆，加上不滿被責罵，竟逃離作業廠，之後警方到他家，發現鄭全身赤裸躲在床下，帶回監所繼續服刑，檢方並依脫逃罪起訴、聲請簡易判決，嘉義地院判處3月徒刑，可易科罰金。
37歲鄭姓男子因犯下多起竊盜、1起搶奪案，去年被判刑1年5個月確定，進入嘉義看守所服刑，因在監所表現良好，分配到台南市後壁區作業場監外工作，去年12月24日上午突然逃離作業廠、不知去向。
作業廠管理員當天找不到鄭男，立即通報嘉義監所，監所並請警方協尋，台南市警方當天下午到鄭家中查訪，見他全裸躲在床底下，經喝斥「不穿衣服躲床下幹甚麼？」鄭男才爬出來束手就擒。
據了解，鄭被逮後曾向警方供稱，因太思念老婆、家人才脫離工廠，但檢方訊問時鄭男指稱，脫逃當天上午10時許，在監外作業廠區作業時受老闆責罵，心生不滿才逃跑，隨即返回臺南市安南區住處。
監所表示，鄭男能到監外作業是非常難得機會，如果持續表現良好，原本今年元月即可申請假釋出獄，此次涉犯脫逃罪被逮回看守所後，不僅取消自主監外作業，也少了假釋機會，被判刑後可能要關更久或易科罰金。
檢察官認為，鄭身為受刑人，不珍惜監外作業社區處遇機會，竟擅自離開廠區返家，妨害國家公權力行使，所為實屬不該，考量鄭犯後坦承犯行，態度良好，犯罪動機並未使用暴力手段、脫逃在外時間不長，聲請以簡易判決處刑。
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