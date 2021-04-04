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20萬粉女網紅返台 7萬粉同行IG影射「出國賣淫」下場慘了
台中市張姓女子在IG有7萬多名粉絲，與另名IG擁有20多萬名粉絲的張姓女網紅是朋友，張女在去年3月間，分別在LINE群組、IG限時動態，影射女網紅出國賣淫，傳訊「賣淫要隔離唷」、「整一下大暴牙、豬鼻子」等訊息，文末還寫上女網紅的諧音字，女網紅提告妨害名譽，台中地院審結，因張女案發時IG有7萬多粉絲，影響層面廣，判刑3月，得易科。
判決書指出，張姓女子與一名IG有20多萬名粉絲的張姓女網紅是朋友，兩人同在一個LINE「渣女養成班」的群組內，去年3月18日凌晨零時許，因群組內有人詢問女網紅，從國外返台是否需要自主隔離，張女馬上傳訊「賣淫要隔離唷不是都密閉空間」、「錢重要身體也要顧」、「不對唷客人多還是隔離一下好了」等訊息。
同日凌晨2時許，張女在IG限時動態發布「沒有辦法接受明明是去賣淫還說是去國外留學」、「既然你那麼想要賣淫還有裸露來賺錢，我建議你先把你的大暴牙還有豬鼻子整型一下吧」，文末還寫上「弓長○○」，以女網紅的藝名做為諧音影射。
女網紅提告妨害名譽，張女到案後否認涉案，辯稱IG的限時動態在講時下的狀況，並非在指涉該名女網紅，而她的LINE帳號被盜，所以不知道盜帳號的人留了什麼訊息。
不過台中地院審理後認為，張女在有以諧音影射女網紅，LINE、IG兩則訊息發布的時間十分接近，主題類似，不太可能屬不同人所發布，另外，若是帳號被盜，盜用者怎會知道女網紅才從國外返台、想要整型暴牙、鼻子等私密資訊，不採信張女辯詞，審酌張女在案發時IG粉絲有7萬多人，影響層面廣，加上張女過去曾涉公然侮辱遭判刑紀錄，犯後否認犯行，依法判刑3月，得易科9萬，可上訴。
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