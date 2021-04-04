爛醉還開車！女自撞蘇花山壁卡溝 酒測值高達1.53毫克

清明連假期間，蘇花路廊發生嚴重酒駕車禍，林姓女子2日上午駕駛休旅車行經宜蘭南澳鄉蘇花公路，因自撞山壁，導致車輛卡住路旁水溝， 整個人卡在駕駛座。警方及消防隊前往把人救出，發現林女酒測值竟然高達1.53毫克，醉得相當嚴重，全案依違反公共危險罪送辦。

蘇澳警分局南澳分駐所於2日上午8時26分接獲報案，於宜蘭縣南澳鄉台九線122.8公里處發生交通事故，南澳分駐所立即派員趕往處理，經查一名林姓女駕駛人開休旅車行經122.8公里南下路段時，不慎將車輛開入路旁水溝，動彈不得。

事故發生後，警方已立即通知拖吊業者將事故車輛先行移置，因林女感到心臟不適，由南澳消防分隊送往羅東博愛醫院，抽血發現其血液酒精濃度306.3mg/dl，換算成呼氣酒測值，竟然高達1.53毫克。警方呼籲民眾遵守交通規則，喝酒不開車，以免發生意外。

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