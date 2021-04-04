男子酒後帶父親掛急診 出言恐嚇醫護人員被判刑

吳姓男子酒後帶父親前往南投醫院掛急診，在急診室大聲喧嘩被護理師制止，吳男心生不滿出言恐嚇「我先前在這邊打過人啦」，又打電話找人到場，南投地院依違反醫事法判徒刑4個月。

根據南投地方法院日前公布的刑事判決書，去年8月，吳男酒後帶著父親前往衛福部立南投醫院掛急診，吳男在急診室內大聲喧嘩被李姓護理師口頭制止，心聲不滿，在急診室內嗆聲「你現在要這樣啊！要打我嗎？」、「醫療場所，我先前在這邊打過人啦！...都別想給我離開這裡！」等語。

吳男又打電話要求不明人士到場，院方人員見狀報警，南投地院審理此案時，吳男雖然承認自己曾去過急診室，卻否認恐嚇醫護人員，妨害醫護人員執行醫療業務犯行，辯稱對於自己當天的行為沒有甚麼印象。

地院法官根據證人證詞以及監視器畫面，認為吳男行為已妨害醫護人員執行業務，審酌被告不思以理性方式溝通及處理事情，犯行影響醫療業務執行，法治觀念顯然薄弱實屬不該，認定吳男違反醫事法，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。