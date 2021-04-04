太魯閣號事故 立院民進黨團捐100萬元共度難關
太魯閣號事故造成嚴重死傷，立法院民進黨黨團書記長羅致政指出，黨團捐100萬元給衞福部專戶專款專用，期盼拋磗引玉，團結共度難關。
羅致政指出，台鐵太魯閣號火車408班次在4月2日於花蓮清水段發生非常嚴重傷亡事故，連日來，不僅國內外人神同悲，更是造成很多受難者家庭的親友悲痛和難捨，黨團同表哀痛不捨，祈願傷者早日平安康復，亡者安息。
羅致政指出，黨團除全力協助中央、地方政府各項救災、救援等工作外，亦全力督促相關部門盡速釐清事故真相，以慰國人殷切期盼，以正視聽。
台鐵史上最嚴重事故
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